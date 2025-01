Prawie ćwierć miliona Tesli do poprawy. Wykryto zwarcia w układzie

Tesla poinformowała o przyczynach problemu ujawniającego się brakiem obrazu z kamery cofania. Według analizy wykonanej przez Teslę, to kwestia dotycząca potencjalnie przeszło 239 tysięcy samochodów. Dotyczy Modeli 3 produkowanych w latach 2024 i 2025 oraz S, X i Y z lat 2023 do 2025.

W trakcie analiz stwierdzono m.in. niskie napięcie zasilania akumulatora, które w połączeniu z usterkami oprogramowania w wycofanych pojazdach oraz niższymi temperaturami na zewnątrz powodowało wzrost wtórnego napięcia prądu. Zjawisko to, zwane napięciem indukcyjnym, prowadziło do zwarć w dotkniętych nim elementach.

Amerykański producent radzi, by do czasu usunięcia usterki korzystać z lusterek bocznych i wstecznego, albo podczas cofania odwracać głowę. Samochody, w których ujawniła się ta usterka muszą jednak trafić do serwisu.