Reklama

Zdjęcie Volvo C40 Recharge, w kolorze Fjord Blue /

W październiku bieżącego roku globalna sprzedaż Volvo Cars osiągnęła poziom 50 815 samochodów, co oznacza spadek o 22,2% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Spadek był związany z niedoborem komponentów, który wpłynął na produkcję.

Sprzedaż aut czysto elektrycznych (BEV) po dziesięciu miesiącach wynosi 3,1% ogólnej sprzedaży, co przekłada się na 18 251 pojazdów doręczonych klientom. W październiku ich udział wynosił już 5,6%. W ubiegłym miesiącu w belgijskiej fabryce ruszyła produkcja całkowicie elektrycznego Volvo C40 Recharge, zatem te udziały będą dalej rosnąć.

Volvo i kondycja kluczowych rynków

Sprzedaż Volvo Cars w USA wyniosła 104 066 samochodów w ciągu pierwszych 10 miesięcy, co stanowi wzrost o 23,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W październiku sprzedaż wyniosła 8701 samochodów, z czego samochody Recharge stanowiły 24,1% całkowitej sprzedaży.

Sprzedaż w Chinach w okresie od stycznia do października wyniosła 143 616 samochodów, co stanowi wzrost o 10,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W październiku liczba sprzedanych samochodów wyniosła 11 006 aut, co oznacza spadek o 34,2% w porównaniu z październikiem 2020 r., głównie ze względu na ograniczenia produkcyjne, które nie były w stanie zaspokoić popytu.

Sprzedaż Volvo Cars w Europie wyniosła 242 495 samochodów w pierwszych 10 miesiącach roku, co stanowi wzrost o 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na wyniki sprzedaży za miesiąc październik wpłynął brak dostępnych samochodów, co spowodowało spadek do 22 124 aut.

Volvo i jego bestsellery

Od ponad dziesięciu lat najlepiej sprzedającym się modelem na całym świecie pozostaje XC60. W okresie od stycznia do końca października wydano klientom 177 795 takich aut (2020: 149 855). Na drugim miejscu znalazł się jego mniejszy brat - XC40 z podobnym wynikiem 170 907 (142 159) sztuk. Podium zamyka model Volvo XC90 z wynikiem 89 041 sprzedanych aut (2020: 70 195 sztuk).

Po 10 miesiącach modele z gamy Recharge stanowiły niemal 45% europejskiej sprzedaż, z czego ok. 90% stanowiły auta PHEV, a 10% - modele BEV. Ponieważ do oferty Volvo Cars właśnie dołączył czysto elektryczny model C40 oraz jednosilnikowa odmiana XC40 Recharge, auta elektryczne będą zdobywać coraz w

Szczegółowy podział sprzedaży regionalnej znajduje się poniżej.

Zdjęcie /

***