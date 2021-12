Producenci Volkswagenowi nie zabraknie baterii? Nawiązał nowe współprace

Zgodnie ze swoją strategią NEW AUTO, koncern Volkswagena będzie starał się zostać liderem pod względem produkcji aut elektrycznych. Aby to osiągnąć planuje stworzenie zunifikowanej baterii, która montowana będzie we wszystkich nowych pojazdach elektrycznych marki.

Ze względu na swoje przyszłe potrzeby zaplanowano już budowę sześciu gigafabryk. Pierwsza z nich powstanie w Salzgitter (dolna Saksonia), a produkcja baterii w tym obiekcie planowo wystartuje początkiem 2025 roku. Na ten cel koncern przeznaczy 2 mld euro.

Pozostałe powstaną w Hiszpanii oraz na terenie Europy Wschodniej, nie wiadomo jednak gdzie dokładnie zostaną ulokowane - zostanie to ogłoszone w pierwszej połowie 2022 roku. Do 2030 roku oprócz fabryki w Saksonii zbudowane zostaną jeszcze dwa obiekty.

Poza budową gigafabryk, Volkswagen podzielił się również planami budowy fabryki w Skellefteå w Szwecji. Ma to związek z udziałami koncernu w startupie Northvolt AB, który zajmie się dla Volkswagena produkcją baterii do nowego segmentu elektrycznych aut premium - ma to mieć miejsce od 2023 roku.

Dodatkowo zawiązano współpracę z Umicore, 24M oraz Vulcan Energy Resources, dzięki którym koncern zabezpieczy swój łańcuch dostaw jak również opracuje niezbędny "know-how" w celu ograniczenia kosztów produkcji.

W ciągu najbliższych pięciu lat koncern na opracowanie oraz produkcję aut elektrycznych przeznaczy 52 miliardy euro.

