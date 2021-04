Volkswagen stawia nową fabrykę elektryków

Grupa Volkswagen w Chinach rozpoczęła niedawno budowę nowego zakładu w Anhui, w którym będą produkowane samochody elektryczne na modułowej platformie MEB. Jako trzecia fabryka aut elektrycznych w Chinach należąca do Grupy – dołączając do zakładów w Anting (SAIC VW) i w Foshan (FAW-VW) – fabryka Volkswagena w Anhui od pierwszego dnia funkcjonowania będzie zasilana energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Budowa zakładu ma zostać ukończona w połowie 2022 roku, produkcja rozpocznie się w drugiej połowie 2023 roku. Fabryka jest kolejnym elementem rozwoju elektromobilności Volkswagena. Do 2025 roku koncern Volkswagen w Chinach planuje dostarczać do 1,5 miliona nowych aut elektrycznych rocznie.

Dr Stephan Wöllenstein, dyrektor generalny Grupy Volkswagen w Chinach: "Zakład Volkswagena w Anhui ma stać się globalnym centrum innowacji

w dziedzinie e-mobilności i ważnym elementem w dekarbonizacji Grupy. Ponieważ Chiny są największym na świecie pojedynczym rynkiem samochodów elektrycznych, musimy zwiększyć lokalną produkcję. Zakład Volkswagena w Anhui będzie jej istotną częścią. Fabryka, która od pierwszego dnia będzie zasilana zieloną energią, pokazuje - oprócz naszych samochodów - nasze zaangażowanie w redukcję emisji CO2".



Budowa fabryki Volkswagena w Anhui oznacza zmianę przeznaczenia i modernizację terenów poprzemysłowych dawnych zakładów JAC oraz uruchomienie nowej blacharni. Nowa będzie miała powierzchnię około 141 000 m2 i będzie stanowić część zakładu o całkowitej powierzchni wynoszącej około 500.000 m2. Nowy fabryka będzie wyposażona w szereg systemów służących oszczędzaniu energii w ramach kompleksowego działania na rzecz zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Między innymi w urządzenia do produkcji o niskim zużyciu energii. W okolicy planowana jest również budowa zakładu produkującego akumulatory oraz inne komponenty.



Przewiduje się, że do 2025 roku w zakładzie Volkswagena w Anhui znajdzie zatrudnienie około 500 pracowników, koncentrując się badaniach i rozwoju oraz innowacjach. Połączenie w nowej fabryce badań i rozwoju, poprawy jakości, produkcji oraz testów, zapewni Grupie szybsze wprowadzenie na rynek nowych samochodów elektrycznych. Gama modeli - skonstruowanych na platformie MEB oraz odznaczających się jakością, bezpieczeństwem i trwałością - będzie skierowana do młodszych klientów i będzie.

