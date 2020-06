Volkswagen Poznań porozumiał się ze związkami

​Gwarancję zatrudniania 8,5 tys. osób na umowy na czas nieokreślony do 2024 r., utrzymanie warunków płacowych, premii i dodatków oraz pomoc dla odchodzących pracowników objęło porozumienie zawarte między zarządem Volkswagen Poznań a związkowcami z Solidarności.

Rzecznik prasowy spółki Volkswagen Poznań Patrycja Kasprzyk poinformowała w czwartek o porozumieniu zawartym pomiędzy stronami. Negocjacje ws. poziomu zatrudnienia w firmie trwały sześć tygodni.

Zgodnie z porozumieniem zarząd Volkswagen Poznań zagwarantował, że do 2024 r. w spółce będzie pracowało 8,5 tys. osób zatrudnionych na umowy na czas nieokreślony. Oznacza to, że liczba pracowników zatrudnionych w tej formie wzrośnie w przyszłym roku o 1 tys.



Zarząd spółki zobowiązał się również do utrzymania dotychczasowych warunków płacowych zawartych w układzie zbiorowym oraz waloryzacji płac o wskaźnik inflacji od lipca przyszłego roku. Oznacza to utrzymanie wszystkich dotychczasowych świadczeń: dodatku wakacyjnego w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, dodatku świątecznego, premii miesięcznych i rocznych czy np. pakietu medycznego.



Spółka zobowiązała się również do wsparcia pracowników, z którymi umowy o pracę nie zostaną przedłużone z uwagi na spadek zamówień i automatyzację produkcji. "Osoby te otrzymają wsparcie w ponownym wejściu na rynek pracy w postaci wypłaty bonusu finansowego w wysokości 3,8 tys. zł brutto" - podała Kasprzyk. W połowie maja spółka poinformowała, że do końca 2021 r. pracę w Volkswagen Poznań zakończy około 450 pracowników, głównie zatrudnionych na czas określony.



Przewodniczący zakładowej Solidarności w Volkswagen Poznań Piotr Olbryś podkreślił, że w czasie negocjacji związkowcy mieli dwa główne postulaty: zabezpieczenie stałych miejsc pracy i utrzymanie poziomu wynagrodzeń. "Mamy poczucie, że w tej sytuacji osiągnęliśmy wszystko to co było realne, aby zagwarantować naszej załodze bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy także o redukcji zatrudnienia. Nie wszystkie umowy na czas określony zostaną przedłużone. Staraliśmy się, aby pracodawca zapewnił naszym kolegom, którzy nie mogą z nami zostać możliwie dobre warunki startu na rynku pracy" - zapewnił.



"To były szczególnie trudne negocjacje, ale udało się zagwarantować bezpieczeństwo zatrudnienia oraz wynagrodzeń dla tysięcy naszych pracowników" - ocenił prezes zarządu Volkswagen Poznań Jens Ocksen.



Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce oraz największy pracodawca w Wielkopolsce zatrudniający w 4 zakładach ponad 11 tys. osób. Taśmy produkcyjne zakładów zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni opuszcza każdego dnia 1170 nowych samochodów dostawczych, modeli VW Caddy, VW Transporter, VW Crafter oraz samochodów marki MAN TGE w tym także samochody elektryczne.



W 2019 r. zakłady opuściło łącznie 266 127 samochodów dostawczych. Poza produkcją samochodów do Volkswagen Poznań należy także Odlewnia, która miniony rok zamknęła wynikiem 4,2 mln wyprodukowanych komponentów aluminiowych.(