Volkswagen podsumował 2020 rok

„Ze względu na pandemię, 2020 rok był dla branży motoryzacyjnej bardzo trudny. Wiosną fabryki Grupy Volkswagen w Europie wstrzymały produkcję na kilka tygodni, aby chronić pracowników. Ruch w salonach zdecydowanie się zmniejszył, co oczywiście wpłynęło na wyniki sprzedaży, ale jako grupa siedmiu marek pozostaliśmy zdecydowanym liderem w Polsce. Zwiększyliśmy udział w rynku do 28 procent” – mówi Pavel Šolc, Prezes Zarządu Volkswagen Group Polska.

Zdjęcie Pavel Šolc /

W ubiegłym roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych siedmiu marek należących do Volkswagen Group Polska wyniosła 120 009 egzemplarzy. Mimo sprzedaży mniejszej o 20,3 procent, spółka Volkswagen Group Polska zanotowała wzrost udziału w rynku nowych samochodów. W 2020 roku wzrósł on do 28 procent (+ 0,9 procent w porównaniu z rokiem 2019), co oznacza, że więcej niż co czwarty nowy osobowy samochód zarejestrowany w Polsce wyjeżdżał z salonów marek Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Cupra, Porsche lub Volkswagen Samochody Dostawcze.

Reklama

W 2020 roku zarejestrowano w Polsce 428 376 (-22,9%) nowych samochodów osobowych. 28 procent z nich, czyli 120 009 (-20,3%), stanowiły auta osobowe marek, które należą do Volkswagen Group Polska.

Skoda, mimo zwiększenia udziału w rynku z 12,4 do 13,2 procent, zakończyła 2020 rok na drugim miejscu z liczbą 56 334 (-17,9%) zarejestrowanych samochodów. Ograniczone dostawy spowodowały, że marka nie była wstanie spełnić wszystkich oczekiwań klientów. Mimo to, najczęściej wybieranym modelem przez Polaków w ubiegłym roku była Octavia (18 667 egzemplarzy).

W poprzednim roku zarejestrowano w Polsce w sumie 37 206 samochodów osobowych marek Volkswagen oraz Volkswagen Samochody Dostawcze (o 30,9% mniej niż w 2019 roku). Z powodu ograniczonych pandemią koronawirusa dostaw mocno ucierpiała także marka Volkswagen.

Mimo trudnej sytuacji wzrost liczby rejestracji o aż 13,2 procent zanotowało Audi. Klientom w Polsce marka dostarczyła 15 602 samochody i zwiększyła udział w rynku do 3,6 procent. Co ważne, w pierwszej dwudziestce zestawienia liczby rejestracji Audi jest jedyną marką w Polsce, która zwiększyła sprzedaż w porównaniu z 2019 rokiem.

W 2020 roku zarejestrowano 9275 samochodów marek Seat i Cupra, o 25,4% mniej niż w 2019 roku.

Porsche w ubiegłym roku dostarczyło klientom w Polsce 1592 nowe samochody. Spadek o 12,6 procent w porównaniu z wynikiem w 2019 roku jest o blisko połowę mniejszy niż to, jak skurczył się cały rynek.

W 2020 roku zarejestrowano 9094 pojazdy marki Volkswagen Samochody Dostawcze (-30,3%). Na ten wynik składają się wliczone wcześniej osobowe wersje modeli Caddy oraz Multivan, a także samochody dostawcze. Aut dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zarejestrowano 5564 (-23,4%). Ponadto marka dostarczała także samochody do służb mundurowych, m.in. do Policji, które nie są uwzględnione w bazie CEPIK oraz w zestawieniu rejestracji.

Ofensywa samochodów elektrycznych zdecydowanie nabiera tempa

W ubiegłym roku w Polsce odnotowano dużą dynamikę wzrostu rejestracji samochodów elektrycznych. Mimo że cały rynek nowych samochodów osobowych zmniejszył się o 22,9%, liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych wzrosła o 147,1%, do 3 685 samochodów (w 2019: 1.491 egzemplarzy). "W 2020 roku zarejestrowano łącznie 8 razy więcej nowych aut elektrycznych marek należących do Volkswagen Group Polska niż w 2019 roku. Nasza elektryczna ofensywa zdecydowanie nabiera tempa. Mimo iż Grupa Volkswagen w Polsce oferuje auta elektryczne w niemal wszystkich segmentach rynku, oferta w tym roku zostanie podwojona. W ciągu kilku najbliższych tygodni w salonach zadebiutują Skoda Enyaq oraz Volkswagen ID.4." - mówi Pavel Šolc, Prezes Zarządu Volkswagen Group Polska. W sumie zarejestrowano 943 elektryczne samochody osobowe marek, które należą do Volkswagen Group Polska. Wśród nich m.in. 189 egzemplarzy Volkswagena ID.3, 114 sztuk Audi e-tron’a i 106 Porsche Taycanów.

Grupa Volkswagen zwiększa udział w globalnym rynku

Na świecie w 2020 roku koncern Volkswagen dostarczył klientom 9 305 400 samochodów. Oznacza to spadek - spowodowany pandemią - o 15,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W grudniu dostawy okazały się mniejsze od tych z grudnia 2019 roku tylko o 3,2 procent, w całym czwartym kwartale zmalały natomiast łącznie o 5,7 procent. W sumie w ubiegłym roku koncern zwiększył nieznacznie udział w globalnym rynku samochodów osobowych.

Prowadzona przez koncern ofensywa aut elektrycznych przyniosła wiele nowych modeli i spotkała się, mimo pandemii, z dużym zainteresowaniem klientów. Grupa dostarczyła 231 600 samochodów w pełni elektrycznych, czyli ponad trzy razy więcej niż w 2019 roku. Dużą popularnością wśród nabywców cieszyły się również auta hybrydowe typu plug-in, których dostarczono 190 500 egzemplarzy (+175 procent). W Europie Zachodniej udział aut elektrycznych (BEV+PHEV) w całkowitych dostawach koncernu Volkswagen znacznie wzrósł, bo do 10,5 procent (w 2019 roku: 1,9 procent).