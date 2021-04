Volkswagen inwestuje w usługi dla kierowców aut elektrycznych

Volkswagen przyspiesza proces przekształcający go w markę, które oferuje samochody, urządzenia i usługi oparte na oprogramowaniu. W związku z tym ofensywa w dziedzinie samochodów elektrycznych Volkswagena również została przyspieszona – sprzedaż tego rodzaju aut ma do 2030 roku wzrosnąć w Europie do ponad 70 procent, a w Chinach i USA do ponad 50 procent.

Tylko w tym roku Volkswagen zamierza dostarczyć klientom około 300 000 samochodów skonstruowanych na platformie MEB. Do tego należy doliczyć około 150 000 aut hybrydowych. Oprócz samych samochodów, Niemcy chcą oferować także usługi z nimi związane.

ID.Charger - szybsze i wygodniejsze ładowanie w domu

Za pośrednictwem należącej do Volkswagena firmy Elli, która zajmuje się sprzedażą infrastruktury do ładowania aut elektrycznych, marka prowadzi sprzedaż wallboxów ID. Charger. Urządzenie to umożliwia sprawne ładowanie samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in. Przed zakupem wallboxa klient ma możliwość wstępnej weryfikacji online (w późniejszym etapie także w warunkach domowych), czy w jego domu jest możliwa instalacja tego urządzenia. Jeżeli nabywca ładowarki ID. Charger sobie tego zażyczy, Volkswagen zapewnia również fachową instalację i rozruch urządzenia.

W podstawowej wersji ładowarka kosztuje 2099 zł. Łatwa obsługa, zamontowany na stałe przewód z wtyczką typu 2 oraz możliwość ładowania prądem o mocy 7,4 kW (przyłącze jednofazowe) lub 11 kW (przyłącze trójfazowe) sprawiają, że zasilanie akumulatora samochodu elektrycznego czy hybrydowego typu plug-in w domu jest szybkie i komfortowe.

Ładowarka ID. Charger Connect za 2999 zł jest wyposażona w funkcje cyfrowe. Można ją połączyć z domową siecią i ze smartfonem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi. Opcją dodatkową jest też połączenie za pośrednictwem transmisji danych (z prędkością LTE). Dzięki temu można mieć stałą kontrolę nad urządzeniem i nad procesem ładowania oraz korzystać z praktycznych funkcji, jak sterowanie przy pomocy aplikacji, zdalna diagnostyka urządzenia, kontrola dostępu przy pomocy karty do ładowania oraz regularna aktualizacja oprogramowania.

Topową wersją urządzenia jest ładowarka ID. Charger Pro za 4449 zł, która oprócz funkcji cyfrowych oraz seryjnego modułu LTE ma również wbudowany licznik energii, który rejestruje jej zużycie z dokładnością do jednej kilowatogodziny. Dzięki temu można lepiej kontrolować pobór energii i w prosty sposób rozliczać rachunki np. za ładowanie akumulatora w samochodzie służbowym.

We Charge - wygodne ładowanie w trasie

Decydując się na skorzystanie z oferty We Charge, klient zyskuje możliwość ładowania w trasie przy wykorzystaniu tysięcy punktów ładowania według stałych stawek zgodnych ze swoimi preferencjami. Dzięki aplikacji We Charge można znaleźć stacje ładowania w swojej okolicy, łatwiej zaplanować trasę i ładować samochód za pomocą specjalnej karty w publicznych punktów ładowania w całej Europie.

W aplikacji można wykupić jedną z trzech taryf - Free, Go lub Plus. Taryfy są dopasowane do potrzeb różnych grup użytkowników. Podstawowa We Charge Free nie wymaga wnoszenia opłaty miesięcznej i zapewnia podstawowy serwis z wykorzystaniem tylko jednej karty. Ta taryfa jest przeznaczona przede wszystkim dla kierowców aut elektrycznych, którzy rzadko korzystają z publicznych stacji ładowania. Taryfa We Charge Go oferuje korzystniejsze ceny za każde pojedyncze ładowanie akumulatora i jest szczególnie atrakcyjna dla kierowców, którzy regularnie ładują akumulator samochodu elektrycznego na ogólnodostępnych stacjach. We Charge Plus to z kolei taryfa dla tych wszystkich, którzy dużo podróżują - ci kierowcy będą mogli korzystać z europejskich stacji szybkiego ładowania na bardzo korzystnych warunkach.

W ramach aplikacji We Charge swoje stacje ładowania w Polsce udostępnia nie tylko Greenaway, oferujący największą liczbę stacji szybkiego ładowania w Polsce, ale także sieć EV+, która już teraz ma na terenie kraju 60 stacji ładowania, a kolejne są w trakcie instalacji i uruchamiania.

Możliwość zasilania samochodu "zieloną" energią

Polenergia jest partnerem Volkswagena w Polsce w obszarze elektromobilności, oferując zieloną energię dla wszystkich klientów, którzy posiadają lub kupią samochód elektryczny oraz hybrydowy typu plug-in produkowany przez Grupę Volkswagen. Ponadto, Polenergia jest jednym z liderów polskiego rynku odnawialnych źródeł energii - jej oferta oparta jest w 100% na zielonej energii z brakiem śladu węglowego w strukturze produkcji.

Dla klientów Volkswagena dostawca zielonej energii przygotował trzy propozycje - z gwarancją ceny, z gwarancją rabatu w wysokości 5 procent i z gwarancją rabatu w wysokości 10 procent. Dla pierwszych pięciuset osób, które skorzystają z oferty, przewidziana jest dodatkowa korzyść w postaci dwukrotnego ładowania akumulatora za darmo. Oferta przeznaczona jest dla gospodarstw domowych z całej Polski, których właściciele kupią lub są już w posiadaniu samochodu elektrycznego lub hybrydowego z oferty marek Grupy Volkswagen. Co ważne Polenergia dostarczy zieloną energię nie tylko do ładowania takiego samochodu, ale także do zasilania całego domu.