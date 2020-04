Volkswagen Group Polska angażuje się w pomoc podczas pandemii koronawirusa

„Pandemia koronawirusa stawia przed nami ekstremalne wyzwania. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, z którą nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej. Na olbrzymie słowa uznania zasługuje służba zdrowia, która pracuje na najwyższych obrotach. Uwagę należy zwrócić także na organizacje charytatywne i wolontariuszy, którzy każdego dnia stają się bohaterami, bezinteresownie niosąc pomoc innym. Volkswagen Group Polska przede wszystkim wspiera te grupy i instytucje, które bezpośrednio pomagają potrzebującym, zwłaszcza chorym i osobom starszym, które są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem. W pomoc angażują się również dealerzy w wielu rejonach kraju, za co bardzo im dziękuję.” – mówi prezes Volkswagen Group Polska, dr Wolf-Stefan Specht.

Volkswagen Group Polska przekazał kilkanaście samochodów organizacjom charytatywnym, pożytku publicznego oraz ruchom społecznym na czas walki z wirusem. Na co dzień auta te są wykorzystywane w parkach prasowych marek Volkswagen, Skoda, Seat, Audi i Volkswagen Samochody Dostawcze.

Ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża wspierają lokalne szpitale, SOR-y i stacje pogotowia ratunkowego. Dostarczają im niezbędny sprzęt (maseczki, rękawiczki, przyłbice) oraz paczki z żywnością. Na wsparcie ratowników PCK mogą liczyć także osoby, które przebywają na kwarantannie. Tym, którzy nie mogą opuszczać domu ratownicy i wolontariusze dostarczają najpotrzebniejsze rzeczy - żywność oraz leki.

Volkswagen Group Polska zaangażował się również w akcję "Zakupy dla seniorów" zorganizowaną przez Urząd Miasta Poznania i realizowaną przez wolontariat, który działa przy Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Pomoc jest kierowana do osób starszych i z niepełnosprawnościami, które mieszkają w Poznaniu.

Volkswagen udzielił także wsparcia akcjom #PosiłekDlaSeniora! oraz Paczka Dobra, których organizatorzy przygotowują i dostarczają posiłki dla osób starszych i dla najmłodszych. Celem akcji #PosiłekDlaSeniora! jest dostarczenie osobom starszymzestawu4 posiłków - śniadania, zupy, obiadu oraz podwieczorku. Początkowo akcja obejmuje Warszawę, w której ponad 22% mieszkańców to osoby wieku powyżej 60 lat, ale jest plan, aby rozszerzyć ją na kolejne miasta. #PosiłekDlaSeniora! jest szansą na pomoc nie tylko seniorom, ale też pracownikom gastronomii, którzy w obecnej sytuacji zostali bez szansy na pracę. Angażując się w tę akcje Volkswagen pomaga podwójnie.

Organizatorem Paczki Dobra jest Fundacja Szkoła na Widelcu, która swoją pomoc kieruje do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Pracownicy fundacji dostarczają do domów paczki, w których znajdują się nie tylko świeże warzywa i produkty potrzebne do przygotowania 5 prostych i zdrowych obiadów, ale również przepisy potrzebne do ich przygotowania.

W pomoc podczas pandemii koronawirusa angażują się również inne firmy, wchodzące w skład koncernu Volkswagen w Polsce. SITECH we Wrześni wykorzystuje drukarki 3D do produkcji przyłbic ochronnych, które bezpłatnie są przekazywane organizacjom pożytku publicznego. Odbiorcami są, przede wszystkim, szpitale, pogotowia, przychodnie oraz jednostki straży pożarnej. MAN Truck&Bus Polska przekazał pogotowiu ratunkowemu i Centrum Medycznemu w Niepołomicach łącznie 180 kombinezonów i 120 par rękawic. Jednorazowe kombinezony i rękawice, na co dzień używane przez lakierników, nadają się również do użytku przez lekarzy. Volkswagen Poznań przekazał blisko 1000 kombinezonów i 7000 par rękawiczek ochronnych, a także wodę i kremy do rąk dla pracowników Szpitala Miejskiego w Poznaniu, jak również kilkadziesiąt przyłbic wyprodukowanych w fabrykach w Poznaniu i Wrześni na rzecz Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Volkswagen Poznań zaangażował się także w dostarczanie żywności, a dzięki użyczeniu samochodów lokalnej grupy organizującej pomoc "Poznań: tu wiara pomaga" wspiera dostawy pomocowe dla szpitali w regionie. Grupa RESPECT, która działa w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, zaoferowała dowożenie samochodami służbowymi sprzętu do szpitali i ośrodków zdrowia. Firma wsparła także finansowo szpital zakaźny w Legnicy. Do pomocy włącza się także sieć dealerska, która użycza samochody lokalnym organizacjom charytatywnym.

Pomoc na świecie

Podczas pandemii koronawirusa koncern Volkswagen angażuje się w pomoc na całym świecie. Publicznej służbie zdrowia w Niemczech przekazano setki tysięcy masek ochronnych. Za kwotę 40 milionów euro, na potrzeby praktyk lekarskich i klinik,zakupiono w Chinach i przetransportowano do Europy materiały medyczne, jak maski i odzież ochronną. Przy realizacji zamówień sprzętu i środków medycznych Grupa Volkswagen wykorzystuje międzynarodowe sieci - dostawców i logistyczną. Koncern przekazał także milion euro na natychmiastową pomoc dla zagrożonych pandemią uchodźców w Syrii, Turcji i Grecji. Za pośrednictwem oddziałów Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca pomoc zostanie udzielona potrzebującym.

W ramach wspólnej akcji z Airbusem i serwisem, który zajmuje się techniką druku 3D należące do koncernu marki produkują osłony ochronne na twarz, tzw. przyłbice. Druk odbywa się zarówno w centrach druku 3D w Wolfsburgu i Ingolstadt, ale także w zakładach innych marek - Audi, Bentley, Bugatti, MAN Truck&Bus, Porsche, Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze, Volkswagen Komponenty i Volkswagen Motorsport. Na co dzień drukarki 3D są tam wykorzystywane do wytwarzania elementów samochodów studyjnych.

Seat w zakładach Martorell koło Barcelony wytwarza nawet znacznie bardziej zaawansowane urządzenia, a mianowicie respiratory. Do ich produkcji wykorzystuje m.in. silniki wycieraczek w samochodach. Urządzenie składa się w sumie z ponad 80 elementów elektronicznych i mechanicznych.