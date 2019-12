Volkswagen chce sprzedać jeszcze więcej "elektryków", niż zakładał

W ciągu najbliższych lat Volkswagen zamierza stać się światowym liderem w zakresie elektromobilności – do 2024 roku koncern zainwestuje w jej rozwój 33 miliardy euro, z których 11 miliardów przypadnie na inwestycje marki Volkswagen. Strategiczny cel zakładający sprzedaż miliona elektrycznych samochodów ma – według nowych założeń – zostać osiągnięty pod koniec 2023 roku, czyli o dwa lata wcześniej niż dotąd zakładano. Marka Volkswagen planuje, że do 2025 roku wyprodukuje 1,5 miliona aut z napędem elektrycznym.

ID.3 zaprezentowane po raz pierwszy we wrześniu 2019 roku podczas salonu we Frankfurcie był pierwszym w pełni elektrycznym modelem nowej generacji. Samochód ten został skonstruowany w oparciu o modułową platformę MEB opracowaną przez Volkswagena specjalnie na potrzeby aut elektrycznych. W wypadku ID.3 po raz pierwszy zaoferowano klientom system rezerwacji, z którego do tej pory skorzystało ponad 37 000 osób rezerwujących ten model po wpłaceniu zaliczki.

Produkcję ID.3 uruchomiono w listopadzie 2019 roku w obecności kanclerz Niemiec - Angeli Merkel. Samochód jest wytwarzany w fabryce w Zwickau, która została w tym celu całkowicie przebudowana. Od 2021 roku z taśm tego zakładu będzie zjeżdżać do 330 000 elektrycznych samochodów rocznie, co sprawi, że Zwickau stanie się największym i najefektywniejszym zakładem produkcji aut elektrycznych w Europie. Przygotowania do sprzedaży modeli z rodziny ID. trwają również w Chinach i w USA. W chińskim zakładzie w Anting rozpoczęła się już produkcja przedseryjna.

W ramach ofensywy w dziedzinie pojazdów elektrycznych Volkswagen podjął też działalność w nowych obszarach o znaczeniu strategicznym. Nowo utworzona firma Elli należąca do Volkswagena zajmuje się budową infrastruktury w dziedzinie ładowania akumulatorów. Już dzisiaj Elli ma ponad 10 000 odbiorców prądu.

Wielkie znaczenie ma ponadto udostępnienie platformy MEB innym producentom. Jednym z pierwszych producentów samochodów, który skorzysta z tej platformy będzie Ford. Marka ta zamierza od 2023 roku oferować w Europie model skonstruowany w oparciu o płytę podłogową MEB i zakłada sprzedaż ponad 600 000 tych samochodów w ciągu sześciu lat.

Volkswagen podjął również ważne działania w dziedzinie rozwoju, testów i produkcji cel do akumulatorów stosowanych w autach elektrycznych. W 2020 roku w Salzgitter rozpocznie się budowa fabryki wytwarzającej akumulatory o łącznej mocy 16 gigawatogodzin. Początek produkcji przewidziano na przełomie lat 2023/2024. Volkswagen utworzył ponadto spółkę ze szwedzkim producentem akumulatorów, firmą Northvolt.

W nadchodzącym roku Volkswagen będzie kontynuował ofensywę w dziedzinie elektrycznych samochodów, a nawet ją przyspieszy. ID.3 zacznie się pojawiać na rynkach kolejnych krajów latem 2020 roku. Rodzina modeli ID. powiększy się ponadto o nowych członków. W przyszłym roku odbędzie się światowa premiera pierwszego SUV-a z elektrycznym napędem - seryjnej wersji modelu studyjnego ID.CROZZ. Jego produkcja ma się również rozpocząć jeszcze w 2020 roku w fabryce elektrycznych samochodów w Zwickau. Produkcję elektrycznych aut na bazie platformy MEB podejmie ponadto fabryka w Anting w Chinach, będzie to drugi zakład Volkswagena wytwarzający samochody z elektrycznym układem napędowym.