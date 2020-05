Toyota wznawia produkcję w dwóch kolejnych europejskich fabrykach

11 maja Toyota Motor Europe (TME) stopniowo wznowi działalność dwóch kolejnych zakładów produkcyjnych w Europie, po tym jak uruchomienie fabryk w Polsce i Francji przebiegło zgodnie z planem. Pracownicy fabryki samochodów Toyoty w Sakarya w Turcji rozpoczną pracę od szkolenia z nowych zasad bezpieczeństwa oraz od zapoznania się z nową organizacją środowiska pracy. Produkcja zostanie uruchomiona następnego dnia, początkowo w ograniczonym zakresie, a w kolejnych dniach i tygodniach będzie stopniowo zwiększana, odpowiednio do wzrostu sprzedaży samochodów na europejskich rynkach. Toyota Motor Manufacturing Turkey produkuje Toyotę C-HR oraz Corollę Sedan.

Silniki i układy hybrydowe do samochodów montowanych w Turcji są produkowane w fabryce TMUK Deeside w Walii, która również na nowo rozpocznie działalność w przyszłym tygodniu. Brytyjscy pracownicy będą się zapoznawali z nowymi procedurami bezpieczeństwa, zasadami zachowania odstępów i standardami higieny przez dwa pierwsze dni, po czym linie produkcyjne ruszą 13 maja. Liczba wytwarzanych komponentów w TMUK Deeside będzie rosła stopniowo.

Decyzja o wznowieniu działalności zakładów w Walii i Turcji zapadła po uwzględnieniu wielu różnych czynników. Najważniejszym kryterium była realna możliwość zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa epidemiologicznego poprzez wprowadzenie szczegółowych procedur higieny i zachowania dystansu.

Kolejnym czynnikiem było stopniowe luzowanie obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, wprowadzane w wielu europejskich krajach przez rządy i władze lokalne. To umożliwia m.in. stopniowe wznowienie pracy salonów samochodowych i sprzedaży nowych samochodów w niektórych krajach. Została zapewniona także ciągłość dostaw.

Działalność fabryki TMUK Deeside została zawieszona 18 marca, zaś 21 marca wstrzymano produkcję zakładu w Turcji. Wynikało to z rosnącej liczby zachorowań w wielu krajach w Europie oraz wprowadzanych przez rządy ograniczeń w poruszaniu się obywateli i działalności przedsiębiorstw, sklepów i punktów usługowych.

Obecnie sytuacja w niektórych krajach się poprawia, stąd decyzja Toyota Motor Europe o otwarciu czterech zakładów produkcyjnych. Pozostałe fabryki - TMUK Burnaston (produkcja Corolli hatchback i Corolli TS Kombi), Toyota Peugeot Citroen Automobiles (produkcja Toyoty AYGO) oraz Toyota Motor Russia St. Petersburg (produkcja Camry i RAV4) na razie czekają na kolejne decyzje o wznowieniu działalności.

Ostrożne uruchamianie produkcji w fabryce napędów w Walii oraz samochodów w Turcji ułatwia priorytetowe potraktowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników, w tym dostawców. Doświadczenia zdobyte podczas udanego wznowienia produkcji fabryk w Polsce i Francji pozwolą przeprowadzić ten proces jak najsprawniej, w dostosowaniu do zaleceń władz oraz do specyfiki każdego zakładu. W obu fabrykach przeprowadzono już działania reorganizacyjne, które umożliwią zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa, oraz wprowadzono wymagane środki higieny i instrukcje ich użycia, zgodnie z wytycznymi odpowiednich władz. Wszystkie działania są realizowane we współpracy między kierownictwem i przedstawicielami pracowników, i zgodnie z zasadą Kaizen będą nieustannie weryfikowane i udoskonalane. Pracownicy będą mieli wystarczającą ilość czasu na zapoznanie się i oswojenie z procedurami zachowania ścisłej higieny oraz ich stosowaniem w praktyce w nowym środowisku pracy.