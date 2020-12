Toyota wstrzymuje produkcję przez nowy szczep koronawirusa

Gwałtowne rozprzestrzenianie się nowej mutacji koronawirusa w Wielkiej Brytanii doprowadziło do zamknięcia przez Francję granic ze Zjednoczonym Królestwem. Skutki tego odczuwają także producenci samochodów.

O tym że Francuzi zamknęli granicę z Wielką Brytanią, słyszymy głównie w kontekście Polaków, którzy stoją w ogromnym korku przez eurotunelem w nadziei, że uda im się dotrzeć do domu na święta. Tymczasem to poważny problem także dla firm, które polegają na stałych dostawach.

Dotknął on między innymi Toyotę, która ogłosiła, że 22 grudnia zamyka swoje fabryki w Wielkiej Brytanii oraz Francji. Powodem jest właśnie przerwanie łańcucha dostaw. Japoński producent co prawda planował wstrzymywanie produkcji w związku z przerwą świąteczną, ale miało ono rozpocząć się 24 grudnia. Obecna sytuacja zmusiła firmę do nagłego zamknięcia fabryk.

Plany zakładają wznowienie pracy 29 grudnia we Francji oraz 5 stycznia w Wielkiej Brytanii, ale w obecnej sytuacji nie można być całkowicie pewnym, że uda się to w zakładanych terminach.

