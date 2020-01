Toyota korzysta w Europie tylko z odnawialnych źródeł energii

Toyota Motor Europe (TME) osiągnęła w 2019 roku 100-procentowy poziom wykorzystania energii odnawialnej w swojej działalności, w tym we wszystkich fabrykach, centrach logistycznych i biurowcach. Do TME należy 9 fabryk, 14 centrów dystrybucji części i 7 centrów dystrybucji samochodów, 29 przedstawicielstw lokalnych, a także siedziba główna TME w Brukseli i jej oddziały oraz Toyota Technical Centre. Wszystkie te struktury zużywają łącznie około 500 GWh energii rocznie.

"Przestawienie wszystkich naszych obiektów w Europie w 100% na energię odnawialną to ważny krok w stronę realizacji planu Toyota Environmental Challenge 2050" - powiedział dr Johan van Zyl, prezydent i CEO Toyota Motor Europe. - "Zrównoważony rozwój naszych struktur w Europie jest bardzo ważny, jeśli chcemy, by obywatele i konsumenci nadal wspierali Toyotę. Dzięki sukcesowi rynkowemu naszych hybryd jesteśmy na dobrej drodze, by spełnić europejskie cele ograniczenia emisji CO2 nowych samochodów - ale jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego, podchodzimy do tego zagadnienia całościowo, znacznie wykraczając poza samo ograniczanie emisji".

Całkowite przejście na energię odnawialną Toyota Motor Europe udało się uzyskać dzięki połączeniu różnych metod. Pierwszą z nich jest produkcja energii odnawialnej na terenach zakładów i innych ośrodków Toyoty, we współpracy z lokalnymi operatorami. Przykładem takich działań jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachu Toyota Parts Centre Europe w 2010 roku, fabryk TMUK w Burnaston w 2011 roku i w Deeside w 2014 roku, fabryki TMMF w Valenciennes oraz Centrum Logistycznego Toyoty w Illescas w Hiszpanii czy też budowa elektrowni wiatrowej przy Zeebrugge Vehicle Logistics Centre w Belgii. W ten trend wpisuje się również montaż paneli na dachu siedziby Toyota Motor Poland w 2014 roku.

Drugi sposób to korzystanie z energii odnawialnej tam, gdzie jest do niej dostęp. Trzeci to zakup europejskich certyfikatów gwarancji pochodzenia energii, zgodnie z dyrektywą z 2009 roku EU Directive 2009/28/EC oraz analogicznych certyfikatów I-REC (“International-Renewable Electricity Certificate"), obowiązujących w krajach nienależących do Unii Europejskiej, zgodnych z międzynarodowymi standardami I-REC.

Dekarbonizacja zużywanej energii idzie w parze ze stałym dążeniem do ograniczenia ilości zużywanej energii w strukturach Toyoty. Na przykład w porównaniu do 2013 roku, który stanowi punkt odniesienia dla Toyota Environmental Challenge 2050, zużycie energii w fabrykach Toyoty na produkcję jednego samochodu zmniejszyło się o 18%. Toyota potrzebuje o 48% mniej energii do wyprodukowania jednego auta niż wynosi średnia branży w krajach Unii Europejskiej (2,3 MWh).