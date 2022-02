Motorynek Ruszyła przedsprzedaż Toyoty GR86. Powstanie ograniczona liczba egzemplarzy

Toyota GR86 poszła w ślady modelu GR Yaris i niemal z miejsca znalazła klientów. Jak potwierdził w rozmowie z nami polski oddział Toyoty - wszystkie egzemplarze (50 sztuk) przeznaczone na ten rok na polski rynek, zostały wyprzedane w zaledwie 35 sekund!

Tak szybka sprzedaż może być jasnym znakiem dla producentów samochodowych, że ludzkość - wychodząc naprzeciw elektryfikacji - wciąż chce jeździć takimi maszynami. Toyota GR86 jest bowiem bezpośrednim następcą modelu GT86, którego śmiało można nazwać "rasowym sportowcem" - bardzo analogowym i bardzo "mechanicznym" - nieizolującym kierowcy od wrażeń z jazdy, tylko pozwalającym mu prawdziwie poczuć samochód. Tym samym GR86 kontynuuje najlepsze tradycje poprzednika, zachowując walory samochodu sportowego z wyjątkowymi właściwościami jezdnymi.

Toyota GR86 - silnik, moc oraz osiągi

Sercem modelu jest zamontowany z przodu, 2,4-litrowy wolnossący silnik bokser o mocy 234 KM i momencie obrotowym 250 Nm. Ma to gwarantować przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 6,3 s i prędkość maksymalną 226 km/h. Chociaż na papierze wartości te mogą nie wyglądać zbyt imponująco, nie to jest sednem tego modelu. Chodzi o czerpanie radości z pokonywania kolejnych zakrętów.

Toyota GR86 - ile egzemplarzy trafi jeszcze do Polski?

Toyota oficjalnie zapowiedziała, że jej tylnonapędowe coupe będzie w sprzedaży w Europie tylko przez dwa lata - do marca 2024 roku. Przez cały ten okres na nasz kontynent trafi zaledwie 4500 sztuk. Osoby, którym udało się już teraz złożyć zamówienie, powinny otrzymać swoje egzemplarze jeszcze przed wakacjami.

Według pierwotnych zapewnień polskiego oddziału Toyoty, do naszego kraju miało trafić w sumie 200-250 sztuk GR86. Sęk w tym, że w tym roku miało być ich 100, a faktycznie trafiło tylko 50. Może to oznaczać, że również w przyszłym roku pula przeznaczona na Polskę będzie mniejsza, co dodatkowo podniesie unikalność tego modelu na naszych drogach.

Toyota GR86 jest dostępna w dwóch wersjach wyposażenia. Cena bazowego wariantu Dynamic wynosi 169 900 zł. Za lepiej wyposażoną wersję Executive trzeba zapłacić 193 900 zł.