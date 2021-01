Toyota GR Supra z dachem targa

Toyota Supra Sport Top to nowy eksperyment, w którym Toyota sprawdza, co jeszcze da się wycisnąć z jej sportowego coupe. Tym razem amerykański oddział marki stworzył koncepcyjne auto z nadwoziem targa, który nawiązuje do klasycznych modeli Supry trzeciej i czwartej generacji ze zdejmowanym dachem. Auto zostało zaprezentowane w ostatnich dniach, choć powstało z myślą o targach SEMA 2020, które z powodu pandemii zostały przeniesione do sieci.

Supra z otwartym dachem

Pozornie prosty zabieg usunięcia części dachu sportowego coupe wymagał od projektantów Toyoty znaczących ingerencji w strukturę GR Supry. Duże partie ramy zostały dodatkowo wzmocnione, by utrzymać wysoką sztywność nadwozia. Zdejmowany dach składa się z dwóch paneli z kompozytu, wydrukowanych w technologii 3D, które mieszczą się w bagażniku auta. GR Supra w wersji Sport Top zyskała także nowy pakiet aerodynamiczny, w tym przedni spojler, potężny tylny dyfuzor z podwójną końcówką wydechu umieszczoną w jego centrum oraz tylny spojler swoim kształtem nawiązujący do Supry MK4, znanej z kinowego klasyka "Szybcy i wściekli".

Długa tradycja sportowych Toyot z otwartym dachem

GR Supra piątej generacji w wersji targa mocno nawiązuje do poprzednich modeli Supry z otwartym dachem - MK3 z lat 80. i produkowanej w latach 90. Supry MK4, która zeszła ze sceny w 2002 roku. Nadwozie targa pojawiło się także w historii Celiki i MR2. Wśród innych modeli Toyoty z otwartym dachem warto pamiętać o roadsterze MR2 Spyder, czyli trzeciej generacji modelu, oraz o spokrewnionym z małą Starlet kabriolecie Toyota Paseo Convertible. Fani GT86 na pewno pamiętają koncepcyjny model Toyota FT-86 Open pokazany po raz pierwszy na targach w Genewie w 2013 roku.

Szczególne miejsce w historii Toyoty ma model 2000GT. Na rynku był dostępny wyłącznie jako coupe, ale kilka egzemplarzy przerobiono na kabriolet specjalnie dla Seana Connery’ego występującego w roli Jamesa Bonda w filmie "Żyje się tylko dwa razy".

Toyota GR Supra - klasyczna sportowa konstrukcja

GR Supra nie powstałaby, gdyby nie zamiłowanie Akio Toyody do sportowych samochodów. Prezydent Toyoty sam jest kierowcą rajdowym i wyścigowym i osobiście dopilnował, żeby słynna Supra, której czwarta generacja opuściła rynek w 2002 roku, powróciła do salonów w nowej postaci. Podstawowa konstrukcja samochodu powstała we współpracy z BMW, ale w największym stopniu o jej charakterze zdecydowali fachowcy wyczynowego zespołu Toyota Gazoo Racing, który reprezentuje markę w największych imprezach sportowych, takich jak WRC, Rajd Dakar czy wyścig Le Mans 24h. To oni zadbali o to, by do GR Supry trafiły najnowsze rozwiązania wypracowane w motorsporcie.

GR Supra 5. generacji została pokazana po raz pierwszy w 2018 roku na Goodwood Festival of Speed, a jej sprzedaż rozpoczęła się w 2019 roku. Auto otrzymało nadwozie o idealnym rozkładzie masy między przodem a tyłem w proporcji 50:50. Jego środek ciężkości jest położony niżej niż w coupe Toyota GT86, konstrukcja jest sztywniejsza niż nadwozie supersamochodu Lexus LFA. Twórcy nowej GR Supry zastosowali klasyczny układ silnika z przodu i napędu na tył, znany z wielu sportowych Toyot, w tym z GT86 i poprzednich generacji Supry. Klasyczny, choć nowy jest także rzędowy 6-cylindrowy silnik benzynowy z turbiną - takie same parametry miał słynny silnik 2JZ z Supry 4. generacji. Jednostka o pojemności 3,0 l, mocy 340 KM i 500 Nm momentu obrotowego rozpędza GR Suprę do setki w 4,3 s. W 2020 roku dołączył do niego 2-litrowy, czterocylindrowy silnik turbo o mocy 258 KM i 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego, z którym coupe osiąga setkę w 5,2 s.