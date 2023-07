To nie koniec silników spalinowych? Renault Horse będzie motorem transformacji

Spis treści: 01 Renault Horse. Czym zajmuje się nowa spółka?

02 W ośmiu fabrykach zatrudnią 9000 pracowników

Coraz częściej i głośniej mówi się rychłym końcu motoryzacji, przekreśleniu silników spalinowych i nowej, elektrycznej erze. Owszem, przesiadka do aut elektrycznych być może nas nie ominie, jednak to nastąpi za blisko 12 lat - przynajmniej do 2035 roku będziemy jeszcze potrzebowali aut spalinowych. Co będzie później, pokaże czas, być może nadal będziemy używać samochodów spalinowych, ale zasilanych paliwami syntetycznymi.

Dlatego powstała spółka Horse, za którą stoi grupa Renault, chiński koncern Geely odpowiedzialny m.in. za Volvo i Izerę, a także saudyjski koncern paliwowo-chemiczny Aramco. Co wyniknie z tej współpracy?

Renault Horse. Czym zajmuje się nowa spółka?

Z początkiem lipca spółka Horse oficjalnie rozpoczęła prace nad rozwojem, produkcją i dostawami termicznych i hybrydowych układów napędowych, charakteryzujących się niską emisją dwutlenku węgla. Jednostki wyprodukowane w najbliższych latach trafią do samochodów marki Renault, Dacia, Nissan i Mitsubishi.

“Wiele mówi się o przyszłości mobilności, ale niewiele o przejściu do niej (...) Dzięki rozwiązaniom hybrydowym i nowym paliwom, istniejąca motoryzacja może łączyć się z nową technologią, dzięki czemu każdy i wszędzie może odnieść korzyści. Horse narodził się, aby uwolnić potencjał technologii spalinowej i stać się motorem transformacji.” czytamy na stronie Horse.Cars

Zdjęcie Renault Clio 2024 / materiały prasowe

W ośmiu fabrykach zatrudnią 9000 pracowników

Plany spółki Horse są ambitne, ale i zaplecze bardzo solidne. Horse ma siedmiu krajach (Argentynie, Brazylii, Chile, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Turcji) w sumie osiem fabryk. Do projektowania, produkowania i dostarczania wydajnych napędów zatrudnionych zostanie w sumie 9000 osób.

Zdjęcie W zakładzie w Chille pracuje 300 osób, które dziennie produkuje 800 skrzyń biegów/Linkedin Horse /

