To już koniec Renault w Rosji. Zamiast francuskich aut Rosjanie kupią Moskwicze

Spis treści: 01 1 rubel zamiast 2,2 mld euro

02 Co dalej z 45 tysiącami pracowników AwtoWAZ w Rosji?

03 Reaktywacja marki Moskwicz

Renault podało, że wszystkie zgody zostały uzyskane i transakcja jest bezwarunkowa. Cały pakiet akcji AwtoWAZ (czyli niespełna 68 proc.) został przejęty przez NAMI. Natomiast moskiewska fabryka należąca bezpośrednio do Renault (a nie AwtoWAZ) została przejęta przez miasto Moskwa.

1 rubel zamiast 2,2 mld euro

Kwoty transakcji oficjalnie nie podano, ale już wcześniej pojawiały się informacje, że rosyjskie aktywa Renault zostaną sprzedane za symbolicznego jednego rubla. Co więcej, już w marcu, miesiąc po rosyjskiej agresji na Ukrainę, Renault dokonało odpisu księgowego w wysokości niespełna 2,2 mld euro. Na tyle wyceniono wszelkie rosyjskie aktywa Renault i o tyle będzie mniejsza wartość francuskiego koncernu w sprawozdawaniu finansowym za pierwszą połowę 2022 roku.

Reklama

Do Renault należało 67,69 proc. akcji AwtoWAZ, producenta Łady. Właścicielem pozostałych udziałów jest koncern zbrojeniowego Rostec. Dzięki udziałom w AwtoWAZ Rosja urosła do miana drugiego największego rynku dla Renault, zaraz po rynku rodzimym, francuskim. W zeszłym roku Renault i AwtoWAZ sprzedały w Rosji około pół miliona samochodów.

To właśnie AwtoWAZ produkuje dwa najpopularniejsze modele w Rosji, czyli Łady Vesta i Granta, oba oparte o francuską technologię. Do firmy należy 22 proc. rosyjskiego rynku. Kolejne 8 proc. to udział Renault i Dacii.





Co dalej z 45 tysiącami pracowników AwtoWAZ w Rosji?

- Podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję. To odpowiedzialny wybór w stosunku do naszych 45 tysięcy pracowników w Rosji. Zapewniamy sobie również możliwość powrotu w przyszłości, w innych warunkach - powiedział prezes Renault Luca de Meo.

Transakcja obejmuje również moskiewski zakład produkcyjny Renault. Jego nabywcą zostało miasto Moskwa.

Reaktywacja marki Moskwicz

- Renault zdecydowało o zamknięciu fabryki. Ale nie możemy pozwolić, żeby tysiące ludzi pozostało bez pracy - powiedział mer Moskwy, Siergiej Sobianin, który dodał, że miasto chce utrzymać produkcję, a także reaktywować... markę Moskwicz. To właśnie auta tej marki były produkowane z moskiewskim zakładzie zanim producent ogłosił bankructwo w 2006 roku.

Tak naprawdę mamy do czynienia z formalnym wyjściem Renault z Rosji. Co jednak Rosjanie zrobią z nabytymi za 1 rubla fabrykami? Produkować samochodów Renault przecież nie mogą, a Łada w dużej mierze opiera się na technologii i częściach francuskich. Z kolei Moskwicz od lat nie istnieje i siłą rzeczy nie ma żadnego modelu do produkowania...

***