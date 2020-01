Tesla określa europejskie plany produkcyjne

Tesla podała nieco więcej informacji na temat europejskich planów produkcyjnych. Przypomnijmy, że amerykańska firma ogłosiła, że pierwszy europejski zakład produkcyjny powstanie na przedmieściach Berlina.

Zdjęcie Tesla otworzy zakład w Berlinie /Getty Images

Zakład ma rozpocząć działalność w lipcu 2021 roku. Będzie się tam odbywał pełen cykl produkcyjny, powstanie tłocznia, odlewnia, lakiernia, wydział produkcji foteli, wydział produkcji tworzyw sztucznych, produkcji akumulatorów, układów napędowych oraz oczywiście montaż końcowy.



Początkowo zatrudnienie sięgnie 3 tysięcy osób, ale w zależności od popytu, Tesla przewiduje możliwość zwiększenia zatrudnienia do nawet 8 tysięcy osób.



W berlińskim zakładzie Tesla będzie produkowała Model 3 oraz Model Y. Ten pierwszy to sedan, który trzeba zaliczyć do europejskiej klasy średniej, zaś Model Y to crossover. Następnie produkcja może rozstać rozszerzona o inne modele.



Zdolność produkcyjna fabryki ma wynosić do 500 tysięcy samochodów rocznie.

