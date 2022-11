Taka będzie norma emisji spalin Euro 7. Silników spalinowych nie zabije

Spis treści: 01 Euro 7 nie zagrozi silnikom benzynowym

02 Uregulowana trwałość baterii samochodów elektrycznych

03 Kolejny cios w silniki Diesla

04 Ile będzie kosztowało wprowadzenie normy Euro 7?

05 Kiedy zacznie obowiązywać norma Euro 7?



Norma emisja Euro 7 dotyczyć będzie samochodów:

osobowych,



dostawczych,



autobusów



samochodów ciężarowych.

Wcześniej stosowano normę Euro 6 dla samochodów osobowych i Euro VI - dla ciężarowych, a każda z tych norm miała inne wymagania. Euro 7 nie będzie już brała pod uwagę paliwa czy źródła napędu samochodu. Wymagania będą więc identyczne dla pojazdów z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi, a także z hybrydowymi czy elektrycznymi układami napędowymi. Producenci Nie tylko spaliny. Norma Euro 7 obejmie emisję pyłów z hamulców i opon

Euro 7 nie zagrozi silnikom benzynowym

To oznacza, że największe restrykcje dotkną samochody z silnikami Diesla oraz pojazdy użytkowe. Najmniej dotknięte będą auta z silnikami benzynowymi czy hybrydy. Nowością jest wprowadzenie pomiaru emisji pyłów z hamulców i opon. Te będą również dotyczyć samochodów elektrycznych.

Wszystkie pojazdy homologowane w ramach normy Euro 7 będą musiały spełnić jej wymagania przez 10 lat lub 200 tys. km przebiegu. Dla normy Euro 6 jest to odpowiednio 5 lat lub 100 tys. km przebiegu. Samochody mają być wyposażone w czujniki na bieżąco monitorujące poziom emisji. Jeśli wykryją problem - auto samo zdiagnozuje usterkę i ją zgłosi.

Uregulowana trwałość baterii samochodów elektrycznych

Co ciekawe, norma Euro 7 ma również uregulować trwałość baterii samochodów elektrycznych. Szczegółów w tym zakresie jeszcze brak.

A jak zmieniają się dopuszczalne poziomy emisji spalin? Wobec założenia, że w 2035 roku emisja CO2 z samochodów ma wynosić 0, w normie Euro 7 w ogóle nie zajmowano się dwutlenkiem węgla. To oznacza, że dopuszczalny poziom emisji pozostanie na niezmienionym, w stosunku do normy Euro 6, poziomie.

Kolejny cios w silniki Diesla

W przypadku emisji NOx, czyli tlenków azotu, ujednolicono dopuszczalną emisję z silników spalinowych. Niezależnie od tego czy silnik jest zasilany benzyną czy olejem napędowym, emisja NOx nie będzie mogła przekroczyć 60 mg/km. Innymi słowy - dla silników benzynowych nie zmieni się nic, natomiast dla jednostek Diesla dopuszczalny poziom spadnie z 80 do 60 mg/km. Będzie to problem szczególnie dla samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony, które w większość napędzane są silnikami wysokoprężnymi.

Ponadto ma zmniejszyć się o 13 proc. emisja cząstek stałych z rury wydechowej.

Nie zmieni się za to - wprowadzona przy okazji normy Euro 6 - metodologia pomiaru emisji spalin.

Ile będzie kosztowało wprowadzenie normy Euro 7?

Komisja Europejska szacuje, że wprowadzenie normy Euro 7 w niewielkim stopniu odbije się na cenach samochodów. Średni koszt implementacji w autach osobowych ma wynosić między 90 a 150 euro. Znacznie gorzej wygląda sprawa w przypadku autobusów i samochodów ciężarowych, w których ten sam koszt ma wynosić już około 2600 euro.

Przedstawiona przez Komisję Europejską propozycja nowej normy Euro 7 trafi pod głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Nowe propozycje przyjąć muszą również państwa członkowskie.

Kiedy zacznie obowiązywać norma Euro 7?

Norma Euro 7 dla samochodów osobowych ma zacząć obowiązywać 1 lipca 2025 roku, natomiast dla samochodów ciężarowych i autobusów - 1 lipca 2027 roku.

***