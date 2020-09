Szykuje się następca UZA-a 452. Po 55 latach!

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami reinkarnacji terenowych legend. Nowego wcielenia doczekały się niedawno takie ikony, jak Land Rover Defender, Mercedes klasy G oraz wielbiony w USA Ford Bronco.

Zdjęcie UAZ 452 / Nowe samochody Niezniszczalne UAZy - nadal kupisz je w salonie!

Całkiem możliwe, że nowy trend postanowili też wykorzystać Rosjanie. Na oficjalnych profilach serwisów społecznościowych Uljanowskij Awtomobilnyj Zawod pojawiły się grafiki przedstawiające współczesną wizję "żywej motoryzacyjnej skamieliny", jaką bez wątpienia jest produkowany od przeszło pół wieku UAZ 452!

Twórcą nadwozia nowej "Buchanki" jest rosyjski stylista Andriej Dawidow, który na swoim Instagramie opublikował kilka grafik mających prezentować przyszłe wcielenie terenowej legendy. Niestety nawet wśród rosyjskich mediów przeważa opinia, że mamy do czynienia wyłącznie z "artystyczną wizją" projektu, który nie ma szans na realizację. Nie chodzi jednak o to, że UAZa nie stać na taką inwestycję, a raczej o fakt, że... nie ma takiej potrzeby. Model 452 ma stałe grono wiernych nabywców - jego prosta konstrukcja ceniona jest chociażby przez użytkowników z dalekiej Syberii. Samochód pełni tam funkcję etatowego pojazdu wszelkiej maści służb mundurowych czy ratowników medycznych.

"Buchanka" czyli bochenek (od kształtów karoserii) pozostaje w ofercie fabryki z Ulianowska od - uwaga - 1965 roku, co oznacza że obchodzi właśnie swoje 55 urodziny! W tym miejscu wypada też dodać, że sam UAZ 452 był rozwinięciem produkowanego od 1958 roku(!) modelu 450. Patrząc z tej perspektywy okazuje się więc, że mamy do czynienia z autem, którego konstrukcja liczy sobie grubo ponad 60 wiosen!

Oczywiście w tym czasie samochód przechodził liczne modernizacje, ale dotyczyły one głównie dostosowania go do montażu nowszych jednostek napędowych. Obecnie pod maską, a ściślej - między kierowcą a pasażerem pierwszego rzędu - siedzi czterocylindrowa, benzynowa jednostka o pojemności 2,7 l. Dostosowany do zasilania najgorszymi rodzajami benzyny silnik generuje 112 KM i niespełna 200 Nm. W połączeniu z ręczną, pięciostopniową, skrzynią biegów (standard to m.in. reduktor z dołączanym napędem przedniej osi i blokada tylnego mostu) samochód rozpędzić się może do prędkości maksymalnej 115 km/h.

Od tej zdecydowanie bardziej liczą się jednak: wytrzymałość, zdolności terenowe i prostota konstrukcji. Auto do dziś pozostaje np. etatowym pojazdem syberyjskich jednostek pogotowia ratunkowego. W ich przypadku dotarcie do pacjenta wymaga niekiedy przebycia nawet 300 (!) kilometrów po drogach, które śmiało mogłyby uchodzić za odcinki specjalne w rajdach przeprawowych.

Obecnie Uaza 452 zamówić można w kilku wersjach nadwoziowych. Dostępne są: 5 lub 7-osobowy minivan oraz pickup z krótką lub przedłużoną kabiną. W podstawowej pięcioosobowej wersji ceny rozpoczynają się od 780 tys. rubli, czyli około 39 tys. zł. Wyposażenie to m.in.: wspomaganie kierownicy i pięciostopniowa skrzynia biegów. W wersjach eksportowych znajdziemy np. podgrzewane fotele i ABS.