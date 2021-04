Świetny początek roku dla Porsche

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 r. Porsche przekazało klientom na całym świecie 71 986 samochodów. Oznacza to wzrost liczby dostaw względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 36%. Niemiecki producent uzyskał dwucyfrowy wzrost we wszystkich regionach sprzedaży.

Największym popytem wśród oferowanych modeli cieszył się Macan, który w pierwszym kwartale 2021 r. znalazł 22 458 nabywców. Na drugim miejscu uplasowało się Cayenne z wynikiem 19 533 dostarczonych aut.

Porsche 911 trafiło w ręce 9133 klientów. Równie popularny okazał się pierwszy elektryczny samochód sportowy Porsche, czyli Taycan: w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku dostarczono 9072 egzemplarze modelu. Wzięciem cieszyły się także samochody sportowe z silnikiem umieszczonym centralnie - 718 Boxster i 718 Cayman, które znalazły łącznie 6190 nabywców. Panamera padła wyborem 5600 klientów.

Największym pojedynczym rynkiem zbytu Porsche pozostają Chiny. W pierwszym kwartale 2021 r. niemiecki producent dostarczył tam 21 991 aut - to o 56% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W minionych trzech miesiącach ogólny wzrost trwał również w regionie Azji i Pacyfiku, w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie - przekazano tam 32 129 samochodów (+46%). Także w Stanach Zjednoczonych Porsche znacząco zwiększyło liczbę dostarczonych pojazdów (17 388 sztuk, +45%). W Europie klienci odebrali w tym czasie 19 389 aut - to wzrost o 16%. Przyczyniły się do tego głównie Niemcy, gdzie przekazano nabywcom 5957 samochodów (+14%).