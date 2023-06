Stellantis tworzy nową firmę - zamiast produkować auta, będzie je rozbierać

Spis treści: 01 Stellantis powołuje spółkę zajmującą się recyklingiem samochodów

02 Nie tylko Stellantis interesuje się tematem recyklingu samochodów

Producenci samochodów, mając na uwadze kwestie prośrodowiskowe, podejmują działania mające na celu sprawić, by źródła zasilania, czy sposoby produkcji stały się bardziej ekologiczne. Podejmują się również recyklingu różnych części, by odzyskiwać i ponownie używać wielu trudno dostępnych, kosztownych materiałów. Przykładowo wiele marek zajmuje się recyklingiem akumulatorów. Z czasem tracą one swoje właściwości, ale wciąż zawierają w sobie drogie minerały, które można następnie ponownie wykorzystać.

Dla wielu producentów podejmujących działania proekologiczne prawdziwym cierniem w oku musi być widok zalegających na złomowiskach samochodów. Nie chodzi tylko o to, że stanowią one problem środowiskowy (mogą rozkładać się przez tysiące lat). Przede wszystkim takie auta mają w sobie wiele komponentów, których ponownie można użyć do produkcji samochodów.

Stellantis powołuje spółkę zajmującą się recyklingiem samochodów

Przykładem producenta, który podejmuje działania w tej kwestii jest Stellantis. Koncern oraz zajmująca się recyklingiem firma Galloo podpisały ustalenia w celu rozpoczęcia negocjacji dotyczących utworzenia spółki joint venture, której zadaniem będzie recykling samochodów wycofanych z użytkowania.

Spółka stworzona przez Stellantisa i Gallo ma współpracować z autoryzowanymi stacjami demontażu w celu odbioru pojazdów wycofanych przez ich ostatniego właściciela. W ten sposób możliwe będzie odzyskanie różnego rodzaju komponentów, które będzie można zregenerować, ponownie użyć, albo też poddać recyklingowi.

Spółka ma rozpocząć działalność pod koniec tego roku. Początkowo ma oferować swoje usługi we Francji, Belgii i Luksemburgu, a potem w pozostałych krajach Europy. Spółka nie zamyka się wyłącznie na działalność w ramach Stellantisa. Koncern zapowiada, że będzie ona oferować swoje usługi również innym producentom aut.

Nie tylko Stellantis interesuje się tematem recyklingu samochodów

Oczywiście nie tylko Stellantis podejmuje działania dotyczące recyklingu samochodów. Na opracowaniu specjalnych metod demontażu i automatycznego sortowania surowców pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji skupia się od pewnego czasu BMW. Rozwiązania wdrażane przez niemieckiego producenta mają wpłynąć na jakość odzyskiwanych materiałów. Głównym celem BMW jest natomiast zwiększenie udziału materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji nowych modeli. W ramach tego działania niemiecki koncern, wraz z przedstawicielami branży recyklingowej, stworzyło projekt o nazwie Car2Car. Na jego potrzeby BMW dostarczy 500 wycofanych z użytkowania samochodów. Każde z aut zostanie poddane różnym metodom recyklingu, by sprawdzić, która z nich jest najbardziej wydajna.

