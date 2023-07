Spis treści: 01 Płyta STLA Medium jest dla aut segmentu C i D

Największym problemem samochodów elektrycznych ciągle jest zasięg. Klienci często podkreślają, że przesiadka na elektryka byłaby kusząca, gdyby ich bezemisyjny samochód mógł przejechać na jednym ładowaniu tyle, co średnio przejeżdża na jednym baku auto spalinowe. Inżynierowie koncernu Stellantis wreszcie opracowali architekturę, która może to umożliwić. Najnowsza platforma STLA Medium ma oferować do 700 km zasięgu.

Płyta STLA Medium jest dla aut segmentu C i D

Nowa platforma koncernu umożliwia realizację szerokiej gamy pojazdów o różnych konfiguracjach napędu w kluczowych dla rynku segmentach tj. C oraz D. Auta tych gabarytów stanowią obecnie blisko połowę (35 mln sztuk) sprzedaży aut na całym świecie - w 2022 roku sprzedało się w sumie 78,5 mln samochodów. Sam koncern Stellantis ma w tych segmentach oferuje 26 modeli na różnych platformach.

„Platforma STLA Medium jest przykładem wysokiej wiedzy technologicznej globalnej społeczności technicznej Stellantis i jej zdolności dostarczania produktów hiper-skoncentrowanych na naszych klientach, konsolidując od dawna ugruntowane koncepcje w zakresie transportu, podczas naszej drogi w kierunku zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2038 roku. powiedział Carlos Tavares, dyrektor generalny Stellantis

Platforma STLA Medium może zmienić zasady gry

Koncernowa nowość zapewnia najlepszy zasięg w swojej klasie - to ponad 700 km z pakietem “Performance pack" i ponad 500 km w standardzie. Pojemność użytkowa wykorzystywanego akumulatora wynosi 98 kWh. To również najlepszy wynik w kontekście zmagazynowanej energii pomiędzy kołami. STLA Medium wykorzystuje 400-woltową architekturą, która została opracowana tak, by być jak najbardziej wydajna pod kątem ładowania i wydajności. Koncern podkreśla, że w najlepszym scenariuszu zużycie może wynosić mniej niż 14 kWh/100 km, a naładowanie baterii od 20 do 80 proc. zajmie niecałe 30 minut. (2,4 kWh/min).

Jakie modele powstaną na platformie STLA Medium?

Producent podaje, że będą to crossovery i SUV-y z napędem na jedną oś lub wszystkie koła, dysponujące mocą od 160 do 285 kW (218-388 KM). Mowa o autach z rozstawem osi od 2700 do 2900 mm, długością nadwozia wynoszącą od 4,3 do 4,9 metra, prześwitem wynoszącym ponad 220 mm oraz kołami o średnicy do 750 mm.