Seat otrzymał tytuł przedsiębiorstwa roku na targach CES

Hiszpański producent, od kilku lat rozwijający strategię elektromobilności, otrzymał nagrodę w kategorii Przedsiębiorstwo Roku Connected Car Award 2020. Zdobywcę wyróżnienia ogłosili przedstawiciele redakcji Auto Bild i Computer Bild podczas kongresu Consumer Electronics Show 2020 w Las Vegas.

Connected Car Award to coroczna nagroda przyznawana najlepszym innowacjom w dziedzinie łączności samochodowej. Tegoroczne wyróżnienie dla Seata jest wyrazem docenienia przez redakcje Auto Bild i Computer Bild działań marki na rzecz rozwoju koncepcji zrównoważonej miejskiej mobilności.

- Nasze zobowiązanie do tworzenia zrównoważonej mobilności jest widoczne już na poziomie naszego najbliższego otoczenia - mówi dr Christian Vollmer, wiceprezes ds. produkcji i logistyki Seata. - Dokładamy wszelkich starań, by nasza fabryka w Martorell w 100% wpisywała się w zamysł "smart factory", czyli innowacyjnego zakładu produkcyjnego. Przejawia się to m.in. w testach dostaw dronami czy zakładowej usłudze busów na zamówienie oraz sieci ogólnodostępnych rowerów. Pozwala to na ograniczenie śladu węglowego oraz zwiększenie efektywności fabryki poprzez zrównoważony rozwój.

Rozwój indywidualnej mobilności miejskiej pozostaje dla Seata priorytetem, który przejawia się również w formie zapewnia pracownikom fabryki w Martorell dostępu do darmowych rozwiązań transportowych. Przykładowo zatrudnieni specjaliści mogą na terenie fabryki Seata korzystać z systemu 100 współdzielonych rowerów Mobike - wykonano już nimi ponad 4700 krótkich przejazdów.



Dłuższe dystanse w granicach zakładu można pokonać dzięki usłudze busów na żądanie, zamawianych przez aplikację ByBuss. W fabryce zapewniona jest flota złożona z egzemplarzy modelu Alhambra, które rozwożą ludzi po całym terenie. By zamówić przejazd wystarczy z 10-minutowym wyprzedzeniem wskazać punkt odbioru, cel podróży oraz ilość pasażerów. Tylko w pierwszym tygodniu od wprowadzenia usługi przewieziono w ten sposób ponad 3000 pracowników.

Fabryka w Martorell jako pierwsza w Hiszpanii przetestowała dostawę części montażowych z pomocą dronów. Dzięki pilotażowemu projektowi drony pokonywały dystans dwóch kilometrów w jedyne 15 minut, podczas gdy ciężarówkom dostawa zajęłaby aż 90 minut. Jako że drony nie emitują dwutlenku węgla, a ich akumulatory ładowane są energią z odnawialnych źródeł, inicjatywa przełożyła się na wzrost efektywności, elastyczności i zrównoważonego charakteru fabryki Seata.



Hiszpanie prowadzą również prace nad nowymi rozwiązaniami mobilności na obszarach metropolitalnych. W tym celu rozpoczął współpracę z IBM, której efektem jest projekt aplikacji mobilnej Mobility Advisor, wykorzystującej sztuczną inteligencję Watson. Program umożliwi użytkownikom dobór w czasie rzeczywistym najbardziej optymalnych środków transportu: samochodu, hulajnogi, roweru czy transportu publicznego.

Dzięki usłudze Watson Learning Machine od IBM aplikacja Mobility Advisor uczy się preferencji użytkownika, by zapewnić mu spersonalizowane rekomendacje najlepszej trasy. Propozycje dostosowują się na bieżąco do zmiennych warunków drogowych, analizując z wykorzystaniem chmury IBM dane meteorologiczne, informacje o korkach czy innych utrudnieniach w mieście. Uwzględnia również kalendarz użytkownika oraz historię jego wcześniejszych wyborów, by każdorazowo dobrać najbardziej odpowiednie środki transportu - nawet jeśli oznacza to zostawienie samochodu na rzecz spaceru lub elektrycznej hulajnogi, np. e-KickScooter.