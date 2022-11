Sadziliśmy z Volkswagenem drzewa. Wszystko w ramach strategii Way To Zero

Volkswagen jest pierwszym koncernem motoryzacyjnym, który zobowiązał się do realizacji celów klimatycznych zawartych w porozumieniu paryskim. Oznacza to, że niemiecki producent konsekwentnie od kilku lat zmniejsza swoją emisję CO2 i stopniowo przechodzi na wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł. Co ważniejsze - nowa strategia nie dotyczy jedynie procesu produkcyjnego samochodów, ale odnosi się także do recyklingu akumulatorów, inwestycji w infrastrukturę do obsługi aut elektrycznych, czy korzystania z energii odnawialnej.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się na początku listopada w Ogrodzieńcu, mogliśmy poznać główne założenia tego szlachetnego planu oraz podyskutować na temat strategii Way To Zero, która wiąże się z szeregiem proekologicznych inicjatyw. Także w naszym kraju.

Volkswagen redukuje emisję CO2 i walczy ze szkodliwymi mitami

Realizacja strategii Way to Zero przejawia się już na etapie produkcji. Obecnie wszystkie zakłady produkcyjne oraz spółki Grupy Volkswagen w Polsce zasilane są wyłącznie energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Skąd pochodzi wspomniana energia? Z farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski. Dostarcza ją prywatna grupa energetyczną Polenergia, a wolumen dostaw według umowy opiewa na ponad 1,2 TWh. Jest to równoznaczne z ilością energii potrzebną do zasilania prawie pół miliona gospodarstw domowych przez cały rok.

Zdjęcie Volkswagen realizuje swoją strategię Way to Zero / materiały prasowe

To jednak nie wszystko. Marka zdecydowała się także na prowadzenie istotnej kampanii edukacyjnej, która ma na celu uświadamianie i rozwianie wielu szkodliwych mitów, które krążą wokół elektromobilności i dekarbonizacji.

Przeciwnicy samochodów elektrycznych twierdzą, że akumulatory nie są produkowane w sposób ekologiczny, często ulegają samozapłonom, a zużyte zanieczyszczają środowisko. Jak wynika z zaprezentowanego na konferencji prasowej badania InsightOut Lab przeprowadzonego na zlecenie Volkswagena - zaledwie 4 proc. z badanych trafnie wskazuje odsetek surowców możliwych do odzyskania w procesie recyklingu baterii. Ten - w przypadku przemysłowego odzysku, jak ma to miejsce w niemieckim zakładzie w Salzgitter - może wynosić nawet 90 proc. Ponadto zużyte baterie z samochodów elektrycznych mogą być wykorzystane jako stacjonarne magazyny energii w gospodarstwach domowych.

Do kwestii produkcyjnych odniosła się także Anna Sobolewska - przedstawicielka oddziału Northvolt w Polsce - firmy, która specjalizuje się w technologii produkcji akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych. Jej zdaniem zasilanie działalności zakładów produkcyjnych zieloną energią, skracanie łańcuchów dostaw, czy wykorzystywanie surowców pochodzących z recyklingu znacząco redukuje emisję CO2 do atmosfery.

Zdjęcie Volkswagen stawia także swoje punkty ładowania / materiały prasowe

Volkswagen przyczynia się także do rozwoju elektromobilnej infrastruktury w naszym kraju. Jak podkreślił w trakcie spotkania Michał Bowsza - dyrektor marki Volkswagen - dealerzy marki poczynili spore inwestycje związane z zaoferowaniem punktów ładowania samochodów elektrycznych pod salonami - docelowo udostępnienie tych ładowarek pozwoli zaoferować aż 170 punktów ładowania w 89 lokalizacjach.

Volkswagen sadzi drzewa, a my razem z nim

Działania Volkswagena dotykają wielu płaszczyzn - poza rezygnacją z oferowania klientom papierowych katalogów, marka zdecydowała się także na kompensację śladu węglowego samochodów z tzw. parku prasowego. Po każdym zakończonym teście samochodu Volkswagena napędzanego silnikiem spalinowym, w wybranym miejscu w Polsce zostaje zasadzonych 70 drzew.

W tym roku nowe drzewka pojawiły się w Siewierzu, Zubrzycy Dolnej i Bukowsku. W przypadku pierwszej z wymienionych miejscowości, do zalesienia przyłożyła rękę także redakcja naszego serwisu. Wspólnie z innymi dziennikarzami motoryzacyjnymi, pod czujnym okiem członków z polskiego związku zrzeszeń leśnych, posadziliśmy ponad setkę drzewek.

Zdjęcie W tym roku nowe drzewka pojawiły się m.in. w Siewierzu / materiały prasowe

Podobnie wygląda sytuacja w Zubrzycy Dolnej, w sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego. Na terenie ok. 2 ha posadzono wiosną sadzonki jodły i buka. Kolejnym miejscem, w którym odbywały się nasadzenia, były lasy w okolicy Bukowska na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego.

Trzy lokalizacje, które w tym roku wspólnie zalesiamy, nie zostały wybrane przypadkowo. To element naszego długofalowego projektu, w ramach którego kompensujemy emisję CO2 samochodów z parku prasowego wyposażonych w konwencjonalne silniki. Siewierz, Zubrzyca Dolna i Bukowsko zostały wyselekcjonowane wspólnie z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych - razem możemy zdziałać bardzo wiele. Hubert Niedzielski, kierownik ds. PR marki Volkswagen.