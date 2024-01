Renault podsumowuje 2023 rok. Są powody do dumy

Spis treści: 01 Grupa Renault ze wzrostem. Polska wśród najważniejszych rynków

02 Sprzedaż Renault w 2023. Wzrosty na świecie i w Europie

03 Znaczące wzrosty sprzedaży samochodów Dacii

04 Alpine trzeci raz z rzędu z dwucyfrowym wzrostem

Grupa Renault ze wzrostem. Polska wśród najważniejszych rynków

Rok 2023 cała grupa Renault może zaliczyć do udanych. Na całym świecie sprzedała łącznie 2 235 345 samochodów osobowych i dostawczych, a to oznacza wzrost o 9 proc. Największą sprzedaż francuski koncern odnotował w swojej ojczyźnie. We Francji nabywców znalazło 551 373 samochodów. Drugie miejsce zajęły Włochy, gdzie sprzedano 187 249 aut. Na ostatnim miejscu podium znalazła się natomiast Turcja z wynikiem 176 983 sprzedanych samochodów. Polska znalazła się na 12. miejscu wśród największych rynków koncernu. W minionym roku w naszym kraju sprzedano 49 557 samochodów francuskiej grupy.

Sprzedaż Renault w 2023. Wzrosty na świecie i w Europie

Spore wzrosty odnotowały oczywiście również poszczególne marki koncernu. Renault w minionym roku na całym świecie sprzedało 1 548 748 samochodów osobowych i dostawczych. Względem 2022 roku jest to wzrost o 9,4 proc. Francuski producent zwraca uwagę, że w zeszłym roku sprzedaż poza Europą napędzały gównie Brazylia, Turcja i Maroko.

Na Starym Kontynencie marka sprzedała 977 635 samochodów, a to względem roku oznacza wzrost o 19,3 proc. Marka chwali się, że w minionym roku zwiększyła swój udział na rynku i z piątego miejsca na rynku samochodów osobowych i dostawczych przeniosła się na drugą lokatę. Na rodzimym rynku Renault jest liderem zarówno, jeśli chodzi o auta osobowe, jak i dostawcze. Najlepiej sprzedającym się autem we Francji jest Clio, które, jak twierdzi Renault, jest obecnie numerem 3 na rynku europejskim (219 365 sprzedanych egzemplarzy). Francuski producent deklaruje też, że jest liderem na rynku samochodów dostawczych. Marka osiągnęła wzrost o 25,7 proc. przy średniej dla rynku wynoszącej 15,3 proc. Liderami w swoich segmentach są Kangoo/Express (wzrost o 32,4 proc.) oraz Master (wzrost o 14,5 proc.).

Znaczące wzrosty sprzedaży samochodów Dacii

Kolejna z marek koncernu, Dacia, również zaliczyła wzrost. Na świecie sprzedała w sumie 658 321. Względem roku 2022 jest to wzrost 14,7 proc. W Europie natomiast rumuński producent sprzedał 562 890 aut (wzrost o 17,4 proc.). W efekcie Dacia znajduje się obecnie na 11. miejscu w europejskim rynku samochodów osobowych i dostawczych (awans o cztery pozycje). W przypadku aut osobowych rumuńska marka weszła do pierwszej dziesiątki producentów na Starym Kontynencie. Satysfakcjonujące wyniki producent osiągnął m.in. dzięki rosnącej sprzedaży modelu Sandero. Auto sprzedało się na świecie w liczbie 269 899 egzemplarzy (o 17,6 proc. więcej niż w poprzednim roku). Oprócz tego Sandero jest od 2017 roku najchętniej kupowanym samochodem przez klientów indywidualnych w Europie (zestawienie uwzględnia dane z 22 rynków). Spore wzrosty zaliczyły również modele Jogger (o 65,6 proc.) oraz Spring (o 26,4 proc.). Duster natomiast pozostaje w pierwszej trójce najlepiej sprzedających się SUV-ów w Europie na rynku klientów indywidualnych.

Alpine trzeci raz z rzędu z dwucyfrowym wzrostem

Spory wzrost zaliczyła również marka Alpine. W 2023 roku producent po raz trzeci z rzędu odnotował dwucyfrowy wzrost w segmencie samochodów premium. Liczba sprzedanych aut wyniosła 4 328 sztuk (wzrost o 22,1 proc.). W Europie Alpine odnotowało znaczący wzrost, w szczególności w Niemczech (wzrost o 34 proc.), Belgii (o 32 proc.) oraz we Francji (o 26 proc.), a model A110 utrzymał pozycję najlepiej sprzedającego się dwumiejscowego sportowego coupe.