Renault otrzyma 5 mld euro rządowej pożyczki

​Minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire zatwierdził we wtorek gwarantowaną przez państwo pożyczkę w wys. 5 mld euro dla koncernu Renault - poinformowało ministerstwo gospodarki.

Rząd, który dotychczas uzależniał przyznanie pożyczki Renault od planu naprawczego koncernu, ocenił, że gwarancje, których domagał się od Renault dla pracowników fabryki w Maubeuge są wystarczające - podaje AFP.

W ramach planu oszczędności w wys. 2 mld euro, który Renault przedstawił w piątek, koncern zamierzał m.in. przenieść produkcję modelu Kangoo z zakładu Maubeuge do fabryki w Douai.



"Nie zapadną żadne decyzje dotyczące przeniesienia działalności, dopóki plan nie zostanie zaakceptowany przez wszystkich" - poinformowało ministerstwo gospodarki.



Negocjacje między przedstawicielami pracowników i kierownictwem Renault oraz samorządowcami rozpoczną się w przyszłym tygodniu.



Plan oszczędnościowy Grupy Renault zakłada zwolnienie około 15 tys. osób na całym świecie, w tym 4,6 tys. we Francji oraz plany restrukturyzacji sześciu fabryk we Francji. W ciągu trzech lat ma on dać 2 mld euro oszczędności. Był warunkiem otrzymania pożyczki rządowej w wysokości 5 mld euro, która przewyższa wartość akcji firmy. Zarząd Renault otwarcie przyznał, że bez tych pieniędzy cały koncern może upaść.



Aktywność biznesowa i zatrudnienie na terenie Maubeuge zostaną utrzymane do 2023 roku - zapewnił we wtorek prezydent regionu Hauts-de-France Xavier Bertrand po spotkaniu z Le Maire'em, kierownictwem Renault i związkami zawodowymi.



Tymczasem we wtorek, w proteście przeciwko zamykaniu ich zakładu, strajk ogłosili pracownicy Renault w fabryce Choisy-le-Roi ze związków zawodowych FO, CFDT, CGT, CFE-CGC.



W akcji protestacyjnej uczestniczy 200 pracowników z 262 zatrudnionych w zakładach Choisy-le-Roi. Renault ma we Francji 14 fabryk.



Związkowcy zażądali rozmowy z prezesem Renault Jean-Dominique Senardem. Według nich strajk w Choisy-le-Roi jest wstępem do masowych akcji protestacyjnych we wszystkich zakładach koncernu.



Senard w wywiadzie dla francuskich mediów stwierdził w niedzielę, że nie zamierza zamykać fabryk we Francji, a jedynie je zrestrukturyzować. Zasugerował, że zamykane będą zakłady w innych krajach.