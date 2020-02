Prezes Hyundaia „Motoryzacyjnej Alei Sław”

Prezes Hyundai Motor Group – Mong-Koo Chung – zostanie wprowadzony do Automotive Hall of Fame. To największe wyróżnienie dla osób związanych z branżą motoryzacyjną. Prezes Chung będzie pierwszym Koreańczykiem wprowadzonym do „Motoryzacyjnej Alei Sław”, którą założono w 1939 roku. Do tej pory tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowano blisko 800 liderów branży motoryzacyjnej z całego świata. Ceremonia i wręczenie tytułu będą miały miejsce w Detroit w MGM Grand Ballroom, 23 lipca 2020 roku.

Automotive Hall of Fame co roku honoruje osoby, które wnoszą duży wkład w historię i rozwój motoryzacji jednym z pięciu wyróżnień - wprowadzeniem do "Motoryzacyjnej Alei Sław", tytułem lidera przemysłu, Distinguished Service Citation, Mobility Innovator oraz Young Leadership & Excellence Award.

"Wprowadzenie do Automotive Hall of Fame jest zarezerwowane dla osób, które tworzą, kształtują i zmieniają motoryzacyjny świat. Te osoby przekraczają utarte granice i wyróżniają się na tle innych - są odpowiedzialne za skok technologiczny i rozwój biznesu oraz mają wpływ na decyzje konsumentów" - powiedziała Sarah Cook, Prezes Hall of Fame.

Wprowadzenie do Hall of Fame jest uznawane za najbardziej prestiżową i honorową nagrodę w branży. Wcześniej znaleźli się w niej m.in.: założyciel Ford Motor Company - Henry Ford, amerykański wynalazca - Thomas Edison, założyciel Mercedes-Benz - Karl Benz, założyciel Honda Motor Company - Soichiro Honda i założyciel Toyota Motor Corporation - Kiichiro Toyoda.

W 2001 roku Prezes Chung został uhonorowany przez Automotive Hall of Fame nagrodą Distinguished Service Citation.

Zdaniem Automotive Hall of Fame Prezes Chung odpowiada za sukces Hyundai Motor Group. Jego dokonania są oceniane równie wysoko, jak innych legendarnych liderów branży motoryzacyjnej, którzy tworzyli firmy motoryzacyjne i poprowadzili je do światowego sukcesu. Pod zarządem Prezesa Chunga Hyundai Motor stał się największym koreańskim producentem samochodów, a Hyundai Motor Group stała się piątą co do wielkości grupą motoryzacyjną na świecie. Za najważniejsze dokonania Prezesa Chunga uważa się:

· decyzję o dołączeniu Kia Motors Corporation do Hyundai Motor Group

· rozwój Grupy za sprawą nowych fabryk w kluczowych regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach, Indiach, Brazylii i Rosji

· Stworzenie wysoce wydajnego przedsiębiorstwa, które produkuje wszystko - od stali po samochody.

Prezes Chung, jako jeden z liderów koreańskiego biznesu, uchodzi za jednego z najważniejszych menadżerów dla rozwoju nie tylko krajowego przemysłu motoryzacyjnego, ale całej gospodarki. Prezes Chung ożywił Kia Motors i rozwinął w markę motoryzacyjną o światowym zasięgu po upadku koreańskiego przemysłu motoryzacyjnego w czasie azjatyckiego kryzysu finansowego w latach 90. XX. wieku.

Hyundai Motor Group, kierowana przez Prezesa Chunga, szybko rozwinęła się i z sukcesem konkuruje z wiodącymi producentami samochodów na świecie. Decyzje i wysiłek Prezesa Chunga wpływają na trwałe zmiany nie tylko gospodarki Korei, ale również światowego krajobrazu motoryzacyjnego.

Prezes Chung kładzie duży nacisk na zarządzanie jakością. Opracował standardowy system budowy fabryk, które można stawiać szybko w dowolnym miejscu. Jakość samochodów marek Kia i Hyundai, należących do Hyundai Motor Group, odzwierciedlają liczne nagrody. Aby jeszcze bardziej zwiększyć konkurencyjność samochodów produkowanych przez Grupę, Mong-Koo Chung założył jeden z największych na świecie ośrodków badawczo-rozwojowych.

Prezes Hyundai Motor Group przyczynił się także do rozwoju przemysłu stalowego w Korei, poprzez budowę hut i innych zakładów metalurgicznych. Dzięki temu Grupa produkuje wszystko, co potrzebne do budowy pojazdów - od stali po samochody.

Prezes Mong-Koo Chung był wielokrotnie doceniany i nagradzany - otrzymał nagrodę CEO of the Year (1996) od Korea Management Association, CEO of the Year (2004) od Business Week, Top Automotive CEO w Azji (2005) od Automotive News, Van Fleet Award (2009) i znalazł się na liście "The CEO 100" w Harvard Business Review.