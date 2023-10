Poważne zagrożenie dla Tesli. Firma Muska może stracić pozycję

Agresywna ekspansja chińskich producentów na rynek samochodów elektrycznych to problem nie tylko dla europejskich koncernów. Jak wynika z najnowszych prognoz The Wall Street Journal – „wschodni oddech” czuje na plecach także amerykańska Tesla. Jeśli sytuacja się nie zmieni, do końca roku koronę najlepiej sprzedających się pojazdów bateryjnych może bowiem przejąć marka BYD.

Zdjęcie Poważne zagrożenie dla Tesli. Firma Muska może stracić pozycję / AFP