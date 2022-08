Porsche z kolejnymi problemami. Tym razem brakuje reflektorów

Krzysztof Mocek Producenci

Wszystko wskazuje na to, że niemiecki producent samochodów sportowych będzie zmuszony do kolejnych przestojów w produkcji. Tym razem problemy dotyczą braku komponentów, w tym reflektorów matrycowych do modeli Macan i Panamera.

Zdjęcie Porsche z kolejnymi problemami / AFP