Porsche notuje spadek, ale niewielki

W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Porsche musiało zmierzyć się ze skutkami pandemii koronawirusa: w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem zysk operacyjny firmy spadł o 34%, do 0,6 miliarda euro. Zwrot ze sprzedaży wyniósł 9,5%, a liczba dostaw spadła o 5%. Do końca marca producent przekazał klientom 53 125 samochodów. Od początku roku zatrudnienie wzrosło o 1%, do 35 866 pracowników.

Lutz Meschke, wiceprezes zarządu Porsche AG i członek zarządu odpowiedzialny za finanse i IT: "Przy 6 miliardach euro, w porównaniu z ubiegłym rokiem firma osiągnęła nawet niewielki wzrost przychodów ze sprzedaży. To efekt korzystnego miksu modeli; także jednostki biznesowe poza branżą samochodową odnotowały korzystny rozwój".



W wyniku kryzysu koronawirusa na pozytywny wzrost rzutowały zarówno spadek wolumenu, jak i koszty związane z utrzymującymi się wysokimi inwestycjami w elektryfikację oraz cyfryzację. Poza tymi wydatkami nastąpił wzrost kosztów ogólnych związanych z wprowadzeniem nowych modeli - w szczególności całkowicie elektrycznego Porsche Taycan. Z powodu pandemii nie można ich było zrekompensować wzrostem dochodów w pierwszym kwartale.



"Globalny kryzys koronawirusa jest dla Porsche poważnym wyzwaniem. Istotne są utrzymanie zasadniczo optymistycznego podejścia, a także systematyczne zarządzanie, tak aby po zakończeniu kryzysu można było wznowić pracę z pełną prędkością. Jesteśmy zaangażowani w nasze inwestycje w przyszłość w zakresie elektryfikacji i cyfryzacji naszych samochodów" - powiedział Oliver Blume, prezes zarządu Porsche AG. "W czasach takich jak te naszą intencją pozostaje również wywiązanie się z naszej społecznej odpowiedzialności. Pomagamy, przekazując darowizny, i wspieramy rząd, na przykład w zakupie sprzętu ochronnego. Poza tym wielu naszych pracowników zajmuje się wolontariatem".



"Jesteśmy zdeterminowani, aby w odpowiedzi na kryzys podejmować odpowiedzialne decyzje i postrzegać to jako szansę" - powiedział Meschke. "Teraz w pełni koncentrujemy się na zarządzaniu kosztami, płynnością oraz przepływami pieniężnymi celem zabezpieczenia naszej działalności i przygotowania się na powrót do pełnego wdrożenia naszej strategii, gdy kryzys będzie już za nami".