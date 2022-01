Porsche 911 Edition 50Y Porsche Design oraz w historyczne Porsche 911 S 2.4 Targa łączy ta sama kolorystyka - ich nadwozia i wnętrza są zdominowane przez czerń. To nawiązanie do wzornictwa legendarnego zegarka Chronograph I, zaprojektowanego przez profesora Ferdinanda Alexandra Porsche w 1972 r. Oprócz tego Porsche Design prezentuje limitowaną edycję czasomierza Chronograph 1 - 1972 Limited Edition, a Porsche Museum uczci jubileusz specjalną wystawą, która zostanie otwarta 19 stycznia 2022 r.

Porsche 911 Edition 50Y Porsche Design

911 Edition 50Y Porsche Design to limitowana seria 750 samochodów z licznymi elementami inspirowanymi kultowymi projektami F.A. Porsche. Oprócz czarnego nadwozia ukłonem w stronę przeszłości są środkowe panele foteli z materiału Sport-Tex w klasyczną kartę oraz czerwona wskazówka sekundowa zegarka Porsche Design Subsecond wchodzącego w skład standardowego pakietu Sport Chrono.



Specjalna edycja bazuje na modelu 911 Targa 4 GTS i jest już dostępna do zamawiania - w cenie od 940 tys. zł. Jubileuszowa seria pojawi się u europejskich dealerów w kwietniu 2022 r. Jej nabywcy mogą zakupić również specjalną wersję nowej edycji legendarnego zegarka Chronograph I, wzbogaconą o nawiązania do 911 Edition 50Y Porsche Design - takie jak numer edycji czy rotor w kształcie obręczy koła.



911 Edition 50Y Porsche Design i klasyczne 911 S 2.4 Targa z 1972 roku

911 S 2.4 Targa sygnowane przez F.A. Porsche

Przez ostatnie dwa lata specjaliści z Porsche Classic pracowali nad unikalnym projektem realizowanym dla uczczenia 50-lecia Porsche Design. Z okazji jubileuszu odrestaurowali 911 S 2.4 Targa z rocznika 1972 - właśnie wtedy powstała firma Porsche Design.



Stan bazy, która posłużyła do renowacji - 911 T 2.4 Targa z 1972 r., pozostawiał wiele do życzenia. W aucie brakowało niektórych części. Chociaż w normalnych warunkach nie byłby to dobry punkt wyjścia do odbudowy, w tym konkretnym przypadku - z uwagi na planowane modyfikacje - nie miało to aż takiego znaczenia.

Eksperci Porsche Classic kompleksowo zmodernizowali silnik i podwozie zgodnie ze specyfikacją topowej wówczas wersji S. Wariant dysponował jednostką o pojemności 2341 cm3, która generowała moc 190 KM przy 6500 obr./min i była zaopatrzona w mechaniczny wtrysk paliwa.

Klasyczne 911 S 2.4 Targa z 1972 roku

W hołdzie Ferdinandowi Alexandrowi Porsche ten jedyny w swoim rodzaju pojazd ma te same kolory, co legendarny zegarek Chronograph I, zaprojektowany przez stylistę w 1972 r. - kolorem dominującym zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu jest czerń. Boki pojazdu zdobią klasyczne pasy w kolorze Satin Platinum, z napisem "Porsche Design". Uwagę zwracają również wykończenie pałąka Targa w tym samym odcieniu - to nowa interpretacja szczotkowanej stali nierdzewnej zastosowanej w oryginalnym klasyku - oraz matowy, czarny napis "targa". Podobnie jak w przypadku specjalnej edycji, na osłonie tylnej pokrywy znajduje się plakietka "Porsche Design 50th Anniversary" z reprodukcją podpisu F.A. Porsche.



Klasyczne 911 S 2.4 Targa z 1972 roku

Inne jubileuszowe produkty i akcesoria

Dla wszystkich fanów Porsche oraz miłośników zegarków Porsche Design przygotowało również limitowaną edycję czasomierza Chronograph 1 - 1972 Limited Edition z historycznymi logo i napisami. Edycja ta, ograniczona do 500 egzemplarzy, nie ma wizualnych odniesień do nowej specjalnej edycji 911 i jest dostępna w tradycyjnej sprzedaży Porsche Design.

Porsche 911 Edition 50Y Porsche Design i Porsche Design Chronograph 1 – 1972 Limited Edition

Jubileuszową ofertę uzupełniają limitowane, kapsułowe kolekcje obuwia i odzieży sportowej, akcesoriów bagażowych i gadżetów oraz specjalne kolekcje okularów.



Specjalna wystawa w Porsche Museum

Z okazji 50-lecia Porsche Design w Porsche Museum odbędzie się specjalna wystawa, która potrwa do 11 lipca 2022 r. Część ekspozycji będzie prezentować informacje o życiu F.A. Porsche, jego filozofii projektowania i ogromnym wpływie twórczym. Wystawione zostaną również eksponaty obejmujące pięć dekad pracy Porsche Design oraz liczne gamy produktów.



Symbolem narodzin Porsche Design jest Chronograph I, dlatego głównym punktem specjalnej ekspozycji są dwie wersje tego legendarnego zegarka. Koncepcja jego wzornictwa wpłynęła na inne prezentowane eksponaty. Należą do nich na przykład okulary przeciwsłoneczne Aviator P8478, seria czasomierzy Monobloc Actuator z całkowicie zintegrowanymi instrumentami do obsługi stopera, a także fajka do tytoniu P3613 oraz telefon komórkowy P9521. Z kolei na balkonie Porsche Museum wystawiono m.in. 993 Speedster należące do F.A., a także 904, które projektant określił jako swoje arcydzieło. W ramach specjalnej wystawy można oglądać również 911 S 2.4 Targa z 1972 r. odrestaurowane przez Porsche Classic oraz nowe 911 Edition 50Y Porsche Design.

Oprac. Mirosław Domagała



***