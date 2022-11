Porsche 718 w nowym stylu. Oto warianty na 2023 rok

Nowe samochody Porsche 911 GT3 RS otrzyma wyjątkowy pakiet dodatków. Cena zwala z nóg

Kontrastujące kolory i detale

Wraz z nowym rokiem, klienci Porsche będą mogli wybrać jeden z dwóch pakietów 718 Style Edition z elementami w kontrastowym kolorze - czarnym lub białym. Obejmują one ozdobne pasy na pokrywie bagażnika z przodu oraz dekoracyjne boczne napisy "Porsche", a także lakierowane, białe lub czarne, wykończenie obręczy i oznaczenia modelu z tyłu o wysokim połysku. Ekskluzywną wizytówką 718 Boxster Style Edition jest napis "Boxster" wytłoczony po obu stronach miękkiego dachu, nad bocznymi szybami.

Jak podkreślają przedstawiciele marki - efekt kolorystyczny będzie najlepiej widoczny przy wyborze lakieru nadwozia Ruby Star Neo, który stanowi nowoczesną interpretację odcienia Ruby Star z legendarnego Porsche 911 Carrera RS generacji 964.

Niewielkie zmiany są widoczne także w kabinie, gdzie uwagę zwraca pakiet wykończenia skórą w kolorze czarnym, z kontrastującymi przeszyciami w kolorze Crayon, podświetlanymi nakładkami progów drzwi ze stali nierdzewnej oraz herbem Porsche wytłoczonym na zagłówkach.

Nowe Porsche 718 Style Edition

Wzbogacone wyposażenie standardowe

Nowe warianty Style Edition to także szeroki zakres wyposażenia standardowego, obejmujący m.in. biksenonowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej LED, wspomaganie parkowania ParkAssist z przodu i z tyłu wraz z kamerą cofania, Apple CarPlay, tempomat, wielofunkcyjną, obszytą gładką skórą kierownicę z funkcją podgrzewania, podgrzewane fotele, dwustrefową klimatyzację automatyczną, skórzaną tapicerkę w kolorze czarnym z przeszyciami w kontrastowym kolorze Crayon, czy wspomaganie układu kierowniczego Plus.

Jeśli chodzi o zespół napędowy i podwozie, warianty 718 Style Edition nie różnią się od siebie - oba bazują na podstawowych wydaniach 718 Boxster i 718 Cayman z umieszczonym za fotelami dwulitrowym bokserem o mocy 220 kW (300 KM). Czterocylindrowy silnik z turbodoładowaniem generuje 380 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Oba warianty można dodatkowo doposażyć, korzystając z rozbudowanej gamy opcji.

Porsche 718 Boxster Style Edition oraz Porsche 718 Cayman Style Edition można już zamawiać w cenie od 316 tys. zł (Boxster) i 306 tys. zł (Cayman).

