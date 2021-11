Polskie Triggo na brytyjskich drogach. Jeździ bez kierowcy!

Na Wyspach startuje właśnie program pilotażowy, którego celem są testy zdalnego sterowania pojazdem przeprowadzane przez firmę Imperium Drive, wybraną jako jednego z partnerów budowy inteligentnego miasta Milton Keynes. Triggo pracuje nad rozpoczęciem kolejnych testów pilotażowych w Polsce i Europie i przygotowuje założenia produkcji seryjnej. Spodziewa się debiutu na rynku NewConnect do końca 2021 roku.



Współpraca między spółką Triggo a Imperium Drive polega na wykorzystaniu pojazdu na potrzeby testów zdalnego przebazowywania, tj. koncepcji wpisującej się w założenia rozwojowe miasta Milton Keynes, położonego ok. 50 mil od Londynu. Wybór polskiej firmy wynika z zastosowanego w pojeździe układu sterowania cyfrowego typu Drive-by-wire. Pozwala on sterować pojazdem zdalnie bez dodatkowej ingerencji w konstrukcję. Zadaniem Imperium Drive jest implementacja swojego oprogramowania oraz hardware do układu sterowania Triggo, co - dzięki konstrukcji Triggo - możliwe jest bez konieczności dodatkowych modyfikacji pojazdu. Testy pilotażowe potrwają do końca 2021 roku.



"Nasz pojazd jest testowany pod kątem zdalnego sterowania i już teraz z sukcesem Triggo przebazowywane jest po wyznaczonym terenie w Milton Keynes. Pilotaż ten jest dla nas szczególnie ważny, gdyż przybliża Triggo do wdrożenia praktycznej koncepcji Mobility-on-Demand. Dzięki niej użytkownik nie będzie musiał szukać najbliższego, wynajmowanego pojazdu. Za pomocą aplikacji na telefonie zamówi Triggo pod dany adres, a teleoperator doprowadzi pojazd do wskazanego celu - mówi Rafał Budweil, Prezes Zarządu Triggo S.A.

Miasto Milton Keynes wspólnie z partnerami biznesowymi prowadzi program 5G Create, obejmujący szereg działań dotyczących wykorzystania sieci 5G w usługach mobilności. Testom poddawane są autonomiczne pojazdy - zarówno do transportu ludzi, jak i towarów oraz wykorzystanie pojazdów bezzałogowych, w tym dronów (transport drobnych towarów, bezpieczeństwo i nadzór itd.). Do partnerów projektu należą m.in. takie podmioty jak: BT, Appyway Parking, RDM, Imperium Drive, Metaswitch, MK Dons, Neutral Wireless, City Fibre, Smart City oraz Connected Places and Satellite Applications Catapults.

W najbliższym czasie spodziewamy się debiutu naszej spółki na rynku NewConnect. Obecność na giełdzie wzmocni naszą wiarygodność, przejrzystość biznesu i umożliwi inwestorom partycypację we wzroście wartości Triggo. Podtrzymujemy wcześniejsze plany operacyjne i strategiczne, a pilotaż na Wyspach Brytyjskich jest realizacją jednej z zapowiedzi z okresu IPO - dodaje Rafał Budweil.

Triggo - jaki model biznesowy?



Spółka w maju roku przeprowadziła publiczną ofertę akcji, z której pozyskała 6,3 mln zł przeznaczone na realizację kluczowych działań poprzedzających rozpoczęcie seryjnej produkcji. Ofertą było objętych 45,5 tys. akcji o cenie 138 zł, co odpowiada wycenie spółki na poziomie 215 mln zł. Główny cel emisyjny dotyczył wydatków na produkcję pilotażową. Drugim było zakończenie prac w zakresie uzyskania homologacji europejskiej L7e-CP oraz opracowania wersji homologacyjnej L5 (pozwalającej na użytkowanie Triggo w takich lokalizacjach jak Kalifornia i znaczna część innych stanów USA). Trzeci cel stanowi przygotowanie wdrożenia produkcyjnego. Planowane jest ono w Polsce w oparciu o istniejące zasoby produkcyjne podwykonawców lub przy użyciu zbudowanej od podstaw infrastruktury spółki.



Strategicznymi odbiorcami pojazdu Triggo będą operatorzy platform usług wynajmu środków transportu w ramach rynku Mobility-as-a-Service (MaaS) oraz operatorzy profesjonalnych flot pojazdów. W dalszej perspektywie będą to usługi Mobility-on-Demand, również w obrębie własnych platform zlokalizowanych w europejskich metropoliach. Trzecim filarem komercjalizacji ma być sprzedaż licencji związanej z wdrażaniem produkcyjnym i sprzedażą pojazdów - szczególnie na odległych i trudnych do bezpośredniego zaadresowania rynkach.