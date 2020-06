Polski zakład będzie produkował model Forda!

Od przyszłego roku poznańskie zakłady Volkswagena będą produkować nowy model samochodu dostawczego Caddy 5 na potrzeby koncernu Ford. Obie firmy w ubiegłym roku ogłosiły szeroko zakrojoną współpracę.

Zdjęcie /

Rzecznik prasowy spółki Volkswagen Poznań Patrycja Kasprzyk poinformowała w środę, że Volkswagen Samochody Dostawcze, na bazie zaprezentowanego w lutym modelu Caddy 5, rozwinie miejski samochód dostawczy i będzie go produkować dla Forda w Polsce od 2021 roku pod nazwą Transit Connect. "Tym samym Ford wypuści na rynek pierwszy pojazd w ramach kooperacji z Volkswagen Samochody Dostawcze. Produkcja nowego Caddy 5 (...) rozpocznie się w drugiej połowie 2020 r. w Poznaniu" - przekazała.



Dodatkowo oba koncerny rozpoczęły współpracę w segmencie lekkich samochodów dostawczych na bazie VW Transporter o ładowności do jednej tony. W ramach kooperacji Ford przejmie wiodącą rolę w zakresie rozwoju technicznego oraz produkcyjnego.



Prezes marki Volkswagen Samochody Dostawcze Thomas Sedran podkreślił, że projekt "1Ton" będzie dla niemieckiego koncernu dodatkowym wzmocnieniem w obszarze klientów firmowych. "Będziemy w stanie stworzyć silną ofertę z bardzo dobrymi warunkami kosztowo-użytkowymi. Jednocześnie w naszych rękach nadal na wyłączność pozostaje rozwój techniczny, produkcja oraz marketing następcy naszej dzisiejszej serii 6.1 dla klientów prywatnych, czyli modeli Multivan, Caravella i California. Można by rzec - łączymy to co najlepsze z dwóch światów motoryzacyjnych dla naszych klientów" - ocenił.



Na początku czerwca koncerny podpisały także porozumienie ws. prac nad samochodami autonomicznymi. "Siostrzana spółka Volkswagena AID została wcielona do przedsiębiorstwa ARGO AI. W ten sposób stworzono podstawę dla globalnie działającego przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju jazdy autonomicznej. Obaj partnerzy w przyszłości będą mogli indywidualnie korzystać z oprogramowania oraz systemu SDS (Self Driving System)" - podała Kasprzyk.



"W 2022 r. po raz pierwszy będziemy mogli wykorzystać flotę pojazdów autonomicznych w warunkach realnych. Będzie to pierwszym testem z wykorzystaniem pojazdów w pełni elektrycznych, z serii ID-BUZZ na poziomie Level 4. W tym celu ściśle będziemy współpracować z firmą ARGO. Ponadto jestem przekonany, że ARGO przejmie rolę wiodącą w całym przemyśle, z której zarówno Ford oraz my mocno skorzystamy" - ocenił Thomas Sedran.



Dodał, że współpraca między koncernami ma mieć charakter długofalowy. "Kooperacja wzmacnia naszą silną pozycję w obszarze lekkich samochodów dostawczych w kolejnych latach, przede wszystkim, jeśli chodzi o europejskie rynki zbytu" - podkreślił.



Oba koncerny rozpoczęły kooperację w ub. roku. Jak podano w przyszłości Ford jako partner wiodący będzie produkował dla Volkswagen Samochody Dostawcze nową wersję Amaroka na bazie Forda Rangera. Auta te od 2022 r. będą produkowane w zakładzie Forda w Silverton w Republice Południowej Afryki.



"Dla obu partnerów ważne jest wykorzystanie tej samej platformy, jednocześnie oboje będziemy chcieli uwydatnić w pełni nasze mocne strony poprzez dopasowanie i indywidualny design, jak również interfejs i tym samym wyraźnie podkreślić różnice między modelami" - zapewnił Sedran.



Dodał, że produkowany przez Forda następca modelu Amarok ma trafiać głównie na rynki Europy, Azji i Afryki. "Skorzystają z tego ostatecznie nasi klienci, ponieważ bez tej kooperacji nie stworzylibyśmy nowego Amaroka" - przyznał.



W efekcie współpracy między firmami ma powstać łącznie do 8 mln aut. "Kooperacja między koncernami Volkswagena i Forda nie spowoduje powiązania kapitałowego przedsiębiorstw, a wszystkie pojazdy będą dystrybuowane na rynkach niezależnie od siebie" - zaznaczono w komunikacie.



W czterech wielkopolskich zakładach firmy Volkswagen Poznań pracuje ponad 11 tys. osób. Każdego dnia w fabrykach w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni powstaje prawie 1,2 tys. nowych aut dostawczych i elektrycznych. W ub. roku w wielkopolskich zakładach koncernu VW wyprodukowano łącznie ponad 266 tys. samochodów dostawczych.