Polski oddział Kii wspomaga Instytut Matki i Dziecka

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie Kia Motors Polska postanowiła pomóc Instytutowi Matki i Dziecka.

Zdjęcie /

Kia Motors przekazała na walkę z koronawirusem 2700 litrów płynu do dezynfekcji. Środki do dezynfekcji dostarczone do instytutu zostaną rozdysponowane do poszczególnych Klinik IMiD.

Reklama

Każdego dnia instytut opiekuje się dziećmi cierpiącymi na choroby rzadkie, wrodzone wady metaboliczne, choroby nowotworowe, pacjentami po zabiegach chirurgicznych, dziećmi przedwcześnie urodzonymi oraz kobietami w ciąży. To grupa pacjentów, o znacznie obniżonej odporności, która w przypadku zakażenia koronawirusem ma zdecydowanie mniejsze szanse na przeżycie. "Przekazane przez Kia Motors płyny pozwolą zapewnić większe bezpieczeństwo zarówno małym pacjentom i ich rodzinom, jak też personelowi medycznemu i pracownikom administracji naszego szpitala"- powiedział dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

- W związku z powstaniem dużego zagrożenia dla zdrowia nas wszystkich stanęliśmy w obliczu trudnej i zupełnie nowej sytuacji. Mamy nadzieję, że darowizna przyczyni się choć trochę do przeciwdziałania rozwojowi epidemii. Apelujemy, aby zostać w domu ale jednocześnie wspierać się - powiedział Wojciech Szyszko, dyrektor zarządzający Kia Motors Polska.