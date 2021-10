Pogłębia się kryzys chipowy. Stają kolejne zakłady

Producenci Postój w fabryce Fiata w Tychach przedłużony? Nadal brakuje części

Rzecznik czeskiego producenta przyznał, że od 18 października wszystkie trzy zakłady Skody w Czechach (w Mladej Boleslav, Vrchlabi i Kvasinach) wstrzymają produkcję. Obecnie nie wiadomo, jak długo potrwa przestój.

To potężny problem nie tylko dla samej Skody, ale również całych Czech. Skoda to największy czeski eksporter, wstrzymanie produkcji odbije się na wynikach finansowych firmy oraz PKB całego kraju.

Na placach wokół czeskich fabryk stoją już dziesiątki tysięcy wyprodukowanych samochodów, które nie mogą wyjechać na drogi z powodu braku chipów.



Jak dużym problemem dla Skody jest brak chipów? Analitycy oceniają, że z tego powodu roczna produkcja Skody spadnie z 1,3 do 1,15 mln samochodów. A to jest poziom pandemicznego roku 2020, gdy COVID-19 na wiele miesięcy zatrzymał zakłady produkcyjne.

Reklama



Oczywiście problem nie dotyczy tylko Skody. Fabryka Toyoty w Kolinie wstrzymała produkcję pod koniec września. Na Węgrzech problemów doświadczają zakłady Mercedesa i Suzuki. W Polsce okresowo produkcję wstrzymywał Volkswagen w Poznaniu, przestoje ogłaszały również fabryki koncernu Stellantis w Tychach i Gliwicach.

To wszystko odbija się na dostępności nowych samochodów w salonach. Obecnie czas oczekiwania na zamówione samochody, właściwie niezależnie od marki, wynosi wiele miesięcy. Co więcej, dealerzy nie są w stanie zagwarantować dotrzymania terminów.



Tymczasem analitycy zakładają, że niestabilna sytuacja na światowym rynku półprzewodników zacznie się normalizować dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.



***