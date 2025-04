W piątek, 25 kwietnia 2025 roku, w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeradowie-Zdroju rozległa się syrena. Około 7:20 w pobliskim hotelu uruchomiony został alarm pożarowy, który wymagał pilnej interwencji strażaków. Druhowie nie zawiedli i w mgnieniu oka pojawili się przy jednostce OSP gotowi do wyjazdu. Niestety już na tym etapie spotkali się z poważnymi utrudnieniami.

Zostawiają auto „na chwilę” i odprowadzają dzieci do przedszkola

W pobliżu jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju znajduje się przedszkole, do którego o tej godzinie rodzice przywożą swoje dzieci. Z powodu niedalekiej odległości, zostawiają oni swoje auta pod budynkiem straży pożarnej, często blokując bramy wyjazdowe.

Jednostka OSP w Świeradowie-Zdroju jest najdalej położoną od jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. W przypadku nagłych sytuacji to właśnie druhowie ze Świeradowa Zdroju najszybciej docierają do miejsca, w którym znajdują się potrzebujący ludzie. Oczekiwanie na strażaków z Lubania nawet przy dobrych warunkach, często trwa około 25 minut. Po tak długim czasie bez pomocy ktoś może stracić swój majątek lub co gorsze - doznać nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu lub nawet stracić życie.