Peugeot przyśpiesza elektryfikację. Pięć nowych modeli w dwa lata

Już w tym roku wszystkie napędy spalinowe zostaną zelektryfikowane, a od 2025 roku każdy model Peugeota będzie dostępny z napędem bateryjnym. W ciągu dwóch najbliższych lat Francuzi wprowadzą do salonów pięć nowych modeli elektrycznych. Producenci Stellantis rozpoczął produkcję nowych silników elektrycznych. W planach nawet milion sztuk rocznie

Od 2025 każdy model Peugeota będzie miał wersję elektryczną

Jako pierwszy pojawi się Peugeot e-308, który dostępny będzie jako hatchback oraz kombi. Następnie gama zostanie poszerzona o elektryczną wersję wprowadzonego niedawno na rynek modelu 408.

Peugeot e-308 będzie posiadał akumulator o pojemności 54 kWh (netto: 51 kWh) i będzie napędzany silnikiem o mocy 156 KM. Zasięg (mierzony w trybie WLTP) ma przekraczać 400 km, a to dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 12,7 kWh na 100 km.

Producent nie zdradził jeszcze szczegółów układu napędowego Peugeota e-408, ale jest duża szansa, że będzie to dokładnie to samo rozwiązanie.

Peugeoty 3008 i 5008 nowej generacji nie będą spalinowe

Dwa kolejne zaplanowane modele to e-3008 i e-5008. Będą to pierwsze pojazdy Stellantisa zbudowane na modułowej platformie STLA Medium przeznaczonej dla samochodów elektrycznych, a to oznacza jednocześnie, że nie będą dostępne jako samochody spalinowe.

Peugeot e-3008 zadebiutuje w drugiej połowie 2023 roku, zapowiedziano trzy różne układy napędowe, w tym dwusilnikową z napędem na cztery koła. Co więcej, zasięg tego samochodu ma sięgać nawet 700 km. Pojemności baterii jeszcze nie ujawniono.

Nowy układ miękkiej hybrydy MHEV 48V

Ponadto Peugeot planuje wprowadzić nowe układy mild-hybrid 48V do całego szeregu modeli spalinowych - 208, 2008, 3008, 5008 i 408. Układ będzie oparty na silniku benzynowym PureTech o mocy 100 lub 136 KM, który będzie parowany z dwusprzegłową przekładnią o sześciu przełożeniach zintegrowaną z silnikiem elektrycznym o mocy 21 kW.

Nowy układ MHEV (mild hybrid) zapewniać ma nawet o 15 proc. niższe zużycie paliwa.



