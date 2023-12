Orlen wyda ok. 5,3 mld zł w Czechach. Będzie odzyskiwał ciepło

Czeska spółka Orlenu buduje instalację odzysku ciepła

Orlen Unipetrol, czeska spółka należąca do koncernu, zajmuje się budową instalacji odzysku ciepła w zakładzie produkcyjnych w swojej rafinerii w Kralupach nad Wełtawą. Zdaniem koncernu inwestycja ma umożliwić poprawę efektywności energetycznej rafinerii - ciepło gazów, które do tej pory uchodziło do atmosfery, ma być wykorzystywane do podgrzewania wody kotłowej. Powstaje z niej para wodna napędzająca różne urządzenia w czeskiej rafinerii. Obecnie wodę kotłową dostarcza miejska elektrociepłownia zasilana gazem ziemnym. W rafinerii woda jest podgrzewana, by zmienić się w parę wodną. Po jej wykorzystaniu zostaje skraplana i powstały w ten sposób kondensat przesyłany jest z powrotem do elektrociepłowni w celu ponownego podgrzania.

Orlen ma ograniczyć emisję CO2 o 15 tys. ton rocznie

Uruchomienie instalacji odzysku ciepła ma sprawić, że czeska spółka Orlenu będzie w stanie samodzielnie podgrzewać kondensat wykorzystując do tego ciepło emitowanych gazów. Według wyliczeń koncernu, gazy mają energię ok. 5 MW, co ma pozwolić na podgrzanie do temperatury 170 stopni Celsjusza ok. 330 tys. metrów sześciennych wody na godzinę.