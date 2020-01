​Ofensywa Toyoty. Kolejna...

Taets Art and Event Park, De Hembrugterrein, Amsterdam. Jesteśmy tu na zaproszenie Toyoty, by spotkać się z szefostwem europejskiej gałęzi tego koncernu, poznać jego plany, nowinki techniczne i, na niejako przedpremierowym pokazie - najnowsze samochody.

Zdjęcie Nowa Toyota Mirai /INTERIA.PL Nowe samochody Toyota rozszerzy gamę o miejskiego SUVa

Bodaj najbardziej spektakularną nowością jest druga generacja Toyoty Mirai. Zbudowany na modułowej platformie TNGA pojazd otrzymał gruntownie przeprojektowany system ogniw paliwowych i trzy zbiorniki wodoru, które mają zwiększyć zasięg auta o prawie jedną trzecią. Mirai nr 2 będzie miał swoją rynkową premierę pod koniec 2020 r. Numer 1 sprzedał się dotychczas w liczbie 10 000 egzemplarzy.



Reklama

W drugiej połowie bieżącego roku zadebiutuje RAV 4 Plug-in Hybrid, czyli z możliwością doładowania akumulatora trakcyjnego ze źródeł zewnętrznych. Bestsellerowy SUV w tej wersji ma stać się flagowym modelem w bogatej już ofercie hybryd Toyoty. 306 KM mocy, w 6,2 sekundy od zera do setki, 65 kilometrów do przejechania w trybie czysto elektrycznym, wyjątkowo niska emisja dwutlenku węgla, bogate wyposażenie, nowe detale w stylistyce nadwozia...

W marcu trafi do sprzedaży kolejna wersja GR Supry, napędzana dwulitrowym silnikiem turbo o mocy 258 KM, zapewniającym 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego, przyspieszenie od 0 do 100 km/godz. w ciągu niewiele ponad 5 sekund i prędkość do 250 km/godz. Nowa, bardziej kompaktowa jednostka, odchudziła Suprę o 100 kg (w porównaniu z modelem napędzanym silnikiem trzylitrowym) i pozwoliła uzyskać idealny rozkład masy w proporcji 50:50.



Zdjęcie Lexus LF-30 / INTERIA.PL

Jak obiecuje producent, samochód będzie jeszcze zwinniejszy i da jeszcze więcej przyjemności ze sportowej jazdy. W rezultacie powinna też wzrosnąć rzesza jego fanów.

Rodzinę samochodów spalinowo-elektrycznych Toyoty uzupełnia nowy Yaris. Jego sercem jest układ napędowy 1.5 Hybrid Dynamic Force, który, według producenta, ma cechować wyższa o 15 proc. moc, o 20 proc. niższe zużycie paliwa i lepsza dynamika. Wchodzący w skład tego zestawu trzycylindrowy silnik benzynowy pracuje w oszczędnym cyklu Atkinsona i jest rekordzistą.



Zdjęcie Toyota GR Yaris / INTERIA.PL

Jak się dowiedzieliśmy, uzyskano w nim najwyższą na świecie prędkość płomienia w komorze spalania. A to przekłada się na podniesienie momentu przy niskich prędkościach obrotowych.