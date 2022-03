Nowa fabryka, której wybudowanie będzie kosztowało około 2 mld euro będzie kluczowym elementem największej modernizacji w historii głównej siedziby Volkswagena. Prace budowlane w dzielnicy Warmenau w Wolfsburgu mają rozpocząć się wiosną 2023 roku.

Neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla netto model Trinity, który będzie wykorzystywać najnowsze technologie zacznie zjeżdżać z taśmy w 2026 roku. Nowy obiekt stanie się wzorcem dla stopniowego przekształcania produkcji w głównej fabryce w Wolfsburgu oraz we wszystkich innych zakładach produkcyjnych Volkswagena na całym świecie.

Reklama

"Decyzja Rady Nadzorczej o budowie nowej fabryki to niezwykle ważny krok dla transformacji naszej marki i przyszłości Wolfsburga. Dzięki temu podtrzymamy konkurencyjność głównej fabryki i damy pracownikom solidną, długoterminową perspektywę" - powiedział Prezes Zarządu Volkswagena, Ralf Brandstätter. "Dzięki modelowi Trinity i nowej fabryce wyznaczymy standardy w przemyśle motoryzacyjnym i sprawimy, że Wolfsburg stanie się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu motoryzacyjnego" - dodał.

Projekt Trinity będzie wzorcem dla kolejnych samochodów w pełni elektrycznej oferty Volkswagena i ważnym punktem strategii ACCELERATE. Oznacza to znacznie krótszy czas ładowania i zasięg ponad 700 kilometrów. Samochód będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla netto i wyposażony w najnowocześniejsze oprogramowanie, a także technicznie gotowy do jazdy automatycznej (poziom 4). Na bazie nowej platformy SSP powstanie ok. 40 milionów pojazdów. Model Trinity będzie pierwszym autem, w którym SSP zostanie wykorzystana.



Volkswagen zamierza również znacząco skrócić czas potrzebny na wyprodukowanie jednego samochodu. Celem na 2026 rok jest zaledwie 10 godzin. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu liczby wersji, komponentów, większej automatyzacji, uproszczeniu linii produkcyjnych i nowym systemom logistycznym. W Campusie Sandkamp powstaną plany współpracy między wszystkimi obszarami działalności Volkswagena, które pozwolą zoptymalizować wszystkie procesy. To centrum badawczo-rozwojowe powstanie kosztem 800 mln euro, a jego zadaniem będzie napędzanie mobilności przyszłości. W 2030 roku w głównym zakładzie w Wolfsburgu także będą produkowane samochody elektryczne zbudowane na platformie SSP.



"Koncentrujemy się na innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązaniach. Budowa nowej fabryki w Wolfsburgu-Warmenau daje nam, krok po kroku, możliwość dostosowania istniejącego zakładu do wymogów przyszłości. Projekt Trinity oznacza zupełnie nowy sposób myślenia, produkcji i współpracy. Trzeba odwagi, by kształtować przyszłość. W ten sposób Wolfsburg stanie się wzorcem innowacyjnych koncepcji produkcyjnych - dla Volkswagena i całej branży" - powiedział dr Christian Vollmer, Członek Zarządu Volkswagena, odpowiedzialny za produkcję.





Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc

***