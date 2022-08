Nowy producent samochodów w Europie. BYD zaoferuje trzy modele

BYD to największy producent samochodów elektrycznych na świecie, a także jeden z największych producentów akumulatorów. Od sierpnia zeszłego roku producent prowadził pilotażowy program sprzedaży swoich aut na jednym rynku w Europie - w Norwegii.

Samochody osobowe BYD dostępne na wybranych rynkach europejskich

Teraz BYD zamierza poszerzyć swoją działalność o kolejne rynki europejskie. Firma nawiązała współpracę z dealerami w Holandii, Szwecji, Niemczech, Danii, oczywiście Norwegii, a także w Izraelu. Na początek BYD skupi się na rynkach Beneluxu i Skandynawii. Firma deklaruje, że pierwsze samochody osobowe trafią do klientów poza Norwegią jeszcze w tym roku.

Reklama

Jakie modele BYD będzie można kupić w Europie?

W ofercie znajdą się trzy modele. Wszystkie wykorzystują opracowany przez BYD akumulator Blade.

Pierwszą propozycją jest model Han, który jest sportowym sedanem. Akumulator ma pojemność 85,4 kWh. Za wprawianie auta w ruch odpowiadają dwa silniki elektryczne, auto ma więc napęd na wszystkie koła. Moc systemowa to 516 KM (380 kW). Pozwala mu to na rozpędzenie się od zera do "setki" w 3,9 sekundy.

Zdjęcie BYD Han / BYD /

Kolejny model to duży, siedmioosobowy SUV o nazwie Tang. W Norwegii trzeba za niego zapłacić 619 900 koron (nieco ponad 300 tys. złotych). Rozwiązania techniczne są identyczne jak w modelu HAN, czyli Tang również jest napędzany na wszystkie koła przez dwa silniki elektryczne o mocy systemowej 516 KM i posiada akumulator o pojemności 85,4 kWh. Czas rozpędzania od zera do "setki" to 4,6 s.

Zdjęcie BYD Tang / BYD /

Ostatnią z propozycji jest kompaktowy SUV o nazwie ATTO 3. Jest to pierwszy SUV firmy, który został zbudowany na płycie podłogowej e-Platform 3.0. Oferowany jest z akumulatorem o pojemności 60,5 kWh. Moc silnika wynosi 150 kW, czyli 204 KM. Od zera do "setki" ATTO rozpędza się w 7,3 sekundy.

Zdjęcie BYD Atto 3. / BYD /

Wszystkie modele samochodów zostaną zaprezentowane na październikowym Paris Motor Show. Jak informuje producent, szczegółowe specyfikacje i ceny samochodów poznamy przed oficjalnym wprowadzeniem ich na rynek.

***