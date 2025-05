Budowa tunelu pod rzeką Świną była strategiczną inwestycją, która połączyła wyspy Uznam i Wolin, zapewniając bardziej komfortowe połączenie komunikacyjne ich mieszkańcom. Teraz nadeszła pora na realizację kolejnego kroku. Świnoujście chce wybudować estakadę przez Zalew Szczeciński, która umożliwi przeprawę ruchowi drogowo-kolejowo-rowerowemu. Byłby to kolejny strategiczny projekt dla całego Pomorza Zachodniego z potencjałem do współpracy międzynarodowej.

Po niemal dwóch latach od oddania do użytku tunelu pod Świną, ciężko nie zauważyć, jak kluczowa była to inwestycja z punktu widzenia mieszkańców tego regionu. Przede wszystkim wpłynęła ona w znaczący sposób na poprawę czasu przeprawy. Skrócił się on z 40 minut potrzebnych na przemieszczenie się pomiędzy wyspami Uznam i Wolin do niespełna dziesięciu. To właśnie zasługa 1,44-kilometrowego odcinka tunelu, którego wyczekiwano przez lata, o czym mówił już Janusz Żmurkiewicz, ówczesny prezydent Świnoujścia.