Nowy Ford Transit Custom będzie miał wersje elektryczne i hybrydowe

​Ford potwierdził, że gama Transita Custom nowej generacji będzie obejmowała model w pełni elektryczny, a także hybrydę typu plug-in, miękką hybrydę i wersje z konwencjonalnymi napędami spalinowymi.

Zdjęcie Nowa generacja Transita Custom będzie produkowana w zakładzie Ford Otosan /

Nowa gama Customa, obejmująca vana Transita Customa i wersję osobową Tourneo Custom, zostanie wprowadzona do produkcji w pierwszej połowie 2023 roku. Wraz z w pełni elektrycznymi wersjami obu modeli będzie najszerszą gamą Transita Customa, jaką kiedykolwiek zaoferowano europejskim klientom.

Wszystkie wersje Transita Custom nowej generacji będą budowane przez Ford Otosan - spółkę joint venture Forda w Turcji, w Kocaeli, będącą głównym centrum produkcyjnym gamy Forda Transita.

Ponadto, następna generacja 1-tonowego samochodu użytkowego Volkswagena również będzie powstawała w Kocaeli.

Ford zapowiedział już w lutym, że do 2024 roku cała gama jego pojazdów użytkowych będzie zdolna do bezemisyjnej eksploatacji, w pełni elektryczna lub napędzana układami hybrydowymi typu plug-in. Oczekuje się, że do 2030 roku dwie trzecie sprzedawanych pojazdów dostawczych Forda zostanie w pełni zelektryfikowanych lub wyposażonych w napęd hybrydowy plug-in.

Ford zdaje sobie jednak sprawę, że w okresie przejściowym nie wszyscy operatorzy flot pojazdów dostawczych dokonają tak radykalnej wymiany samochodów z konwencjonalnym napędem spalinowym na pojazdy w pełni elektryczne. Dlatego właśnie niezbędna jest paleta zróżnicowanych układów napędowych, od miękkich hybryd po hybrydy typu plug-in, które nadal stanowią istotną część gamy Transita Custom nowej generacji.

Dalsza ekspansja Forda na rynku pojazdów dostawczych ma kluczowe znaczenie dla rentowności firmy w Europie. Wzrost ten jest wspierany przez nowe produkty i usługi, wprowadzane we współpracy z rozległą siecią partnerów, budujących wersje specjalne pojazdów użytkowych, przy czym strategiczny sojusz Forda z Volkswagenem i spółką joint venture Ford Otosan zapewnią efektywny kosztowo rozwój i zaopatrzenie w komponenty.

***



