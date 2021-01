Kia zaprezentowała nowe logo, które ma symbolizować transformację oraz nowe cele. Przypomina odręczny podpis.

Logo zostało zaprezentowane podczas pokazu pirotechnicznego nad miastem Incheon w Korei. 303 drony wystrzeliły setki fajerwerków podczas synchronicznego pokazu, który zapoczątkował nową erę marki Kia. Przy okazji został ustanowiony rekord Guinnessa w kategorii "liczby dronów, wykorzystanych do pokazu fajerwerków".



"Nowe logo Kia odzwierciedla dążenie marki do tego, aby zostać liderem zmian oraz innowacji" - powiedział Ho Sung Song, prezes i dyrektor generalny Kia. "Branża motoryzacyjna przeżywa okres gwałtownych przemian, które Kia zarówno kształtuje, jak i dostosowuje się do nich. Nowe logo jest wyrazem naszego pragnienia do inspirowania klientów w miarę, jak zmieniają się ich potrzeby w zakresie mobilności, a także naszych pracowników, aby potrafili sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy w szybko zmieniającej się branży".

Wprowadzenie nowego logo wynika z długoterminowej strategii biznesowej o nazwie "Plan S" (gdzie "S" jest skrótem od słowa Shift, oznaczającego - w wolnym tłumaczeniu - zmianę), zaprezentowanej w 2020 roku. Wynika z niej, między innymi, że Kia ma ambicję być jednym z liderów branży motoryzacyjnej na świecie.

Aby to osiągnąć, marka koncentruje się na popularyzacji samochodów elektrycznych oraz na wprowadzeniu szerokiej gamy usług związanych z mobilnością. Kia zamierza dostosować swoje pojazdy i usługi do potrzeb nawet małych grup klientów, a także do specyfiki poszczególnych regionów.