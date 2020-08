Nowe inwestycje i spółki Toyoty

Toyota tworzy nowe spółki do rozwijania innowacyjnych modeli biznesowych opartych na technologiach przyszłości. Firmy Woven CORE, Woven Alpha i Woven Planet Holdings skupią się na rozwoju oprogramowania do samochodów, autonomicznej jazdy, automatycznie generowanych map i szeroko rozumianej mobilności, czyli technologiach, które ułatwiają ludziom poruszanie się bądź działanie na odległość. Ich nazwy celowo nawiązują do koncepcyjnego, autonomicznego i bezemisyjnego miasta Woven City, które Toyota buduje w okolicach góry Fuji.

Zdjęcie Toyota Woven City /

Trzy nowe spółki Toyoty

Toyota Research Institute - Advanced Development, Inc. (TRI-AD), której zadaniem jest opracowanie oprogramowania do zautomatyzowanych samochodów i systemów autonomicznej jazdy, w styczniu 2021 roku przekształci się w trzy nowe spółki. Ich zadaniem będzie rozwój i wdrożenie technologii, które przeobrażą największego producenta samochodów na świecie w dostawcę szeroko rozumianych środków i usług mobilności.

Reklama

W tym celu powstanie nowy holding Woven Planet oraz dwie należące do niego spółki Woven CORE i Woven Alpha. Zadaniem Woven CORE będzie opracowanie, wdrożenie i wprowadzenie do masowego użytku technologii zautomatyzowanej jazdy, zaś Woven Alpha będzie badać nowe możliwości biznesowe i inkubować innowacyjne projekty wykraczające poza obecną działalność Toyota Motor Corporation, takie jak Woven City, Arene (otwarta platforma opracowana przez TRI-AD do tworzenia programowalnych samochodów) i Automated Mapping Platform (otwarta platforma do generowania precyzyjnych map na podstawie danych zbieranych przez zautomatyzowane samochody). Firma Woven Alpha będzie także nadzorować badania prowadzone w żywym laboratorium, czyli w eksperymentalnym mieście Woven City. Z kolei Woven Planet Holdings będzie podejmować strategiczne decyzje dla całej grupy, rozszerzać współpracę z partnerami, tworzyć nowe możliwości biznesowe i świadczyć wspólne usługi korporacyjne dla firm z grupy.

Miasto przyszłości od podstaw

Woven City to miasto nowej generacji, które Toyota buduje od podstaw u podnóża góry Fuji. Miasto powstanie w ciągu kilku lat, a jego mieszkańcy wezmą udział w niezwykłym eksperymencie, jednocześnie prowadząc normalne życie. Będzie to żywe laboratorium, w którym inżynierowie Toyoty i współpracujący naukowcy będą testować najnowsze technologie oparte na sztucznej inteligencji.

Woven City będzie inteligentne, autonomiczne, ekologiczne, bezemisyjne i samowystarczalne energetycznie. Mieszkańcy będą korzystać z inteligentnego transportu, autonomicznych, bezemisyjnych samochodów, robotów domowych, inteligentnie zaplanowanych ciągów komunikacyjnych i zielonych terenów do wypoczynku i rekreacji, a całość zasilą panele fotowoltaiczne i technologie wodorowe. Projektantem miasta jest Bjarke Ingels, znany z takich konstrukcji jak nowa wieża World Trade Center w Nowym Jorku, Lego House i Google Mountain View.

Spółka badawczo-rozwojowa TRI-AD, z której zostanie wyłoniona nowa grupa Woven, została założona w marcu 2018 roku w Tokio, aby zapewnić w pełni zintegrowane oprogramowanie do zautomatyzowanych samochodów. W ciągu ostatnich dwóch lat firma poczyniła ogromne postępy w opracowaniu najnowszej zaawansowanej technologii wspomagania jazdy o nazwie Teammate, która została oparta na Mobility Teammate Concept. TRI-AD wkracza teraz w kolejną fazę swojej ewolucji, aby zapewnić mobilność ludzi, towarów i informacji poprzez zautomatyzowaną jazdę, technologie bezpieczeństwa, urządzenia mobilne i robotykę, m.in. dzięki pracom rozwojowym i testom w Woven City.

Symboliczny splot

"Na początku roku zaprezentowaliśmy naszą koncepcję Woven City, miasta, które będzie służyć jako żywe laboratorium pomagające w tworzeniu technologii ułatwiających życie i zapewniających wszystkim jak największą mobilność" - powiedział Akio Toyoda, prezydent Toyota Motor Corporation. - "Teraz TRI-AD zostanie przeorganizowane w trzy nowe firmy, których nazwy zawierają słowo Woven. Nazwa ta pochodzi od słowa weave, czyli splot. Częściowo zainspirował nas widok z góry trzech zaprojektowanych w nowym mieście typów dróg dla odrębnych form mobilności, które przecinają się ze sobą, jakby były ze sobą splecione. Jednak za słowem woven kryje się jeszcze inne ważne dla Toyoty znaczenie. Korzenie Toyoty sięgają automatycznego krosna tkackiego wynalezionego przez Sakichi Toyodę, ojca Kiichiro Toyody, który założył Toyota Motor Corporation".