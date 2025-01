W świetle polskich przepisów kierowcy mają obowiązek dbać o to, by wysokość bieżnika, niezależnie od tego, czy mówimy o ogumieniu zimowym, czy letnim, nie była niższa niż 1,6 mm. Eksperci są jednak zgodni - taka wartość to dużo poniżej przyzwoitego minimum. Opona z bieżnikiem 1,6 mm w praktyce może mieć duże problemy z odprowadzeniem wody czy zachowaniem odpowiedniej trakcji. Zaleca się, by rozważyć kupno nowego ogumienia, gdy wysokość bieżnika spadnie do 3-4 mm.

Za jazdę z oponami ze zużytym bieżnikiem policja nie tylko wystawi mandat (nawet do 5 tys. zł, choć w praktyce kierujący dostają zazwyczaj do 500 zł), ale też z pewnością zatrzyma dowód rejestracyjny i zakaże dalszej jazdy. W tej sytuacji do kosztów mandatu trzeba więc będzie doliczyć opłatę za odholowanie pojazdu.

Jak odczytać wiek opony? Pomoże kod DOT

Kod DOT (Department of Transportation) to oznaczenie na oponie zawierające informacje o jej produkcji. W 12-znakowym kodzie pierwsze dwa znaki identyfikują producenta i fabrykę, a ostatnie cztery cyfry wskazują datę produkcji, gdzie pierwsze dwie cyfry oznaczają tydzień produkcji (01-52), a ostatnie dwie cyfry oznaczają rok produkcji. Na przykład kod “0123” oznacza produkcję w pierwszym tygodniu 2023 roku. W przypadku opon, nawet takich, które nigdy nie były używane, za nowe uznaje się tylko te, których nie były magazynowane dłużej niż trzy lata. Trzeba pamiętać, że ogumienie starzeje się nawet wówczas, gdy jest przechowywane w odpowiednie sposób - kupując opony, szczególnie te w bardzo atrakcyjnej cenie, warto mieć to na uwadze.

Czterocyfrowe oznaczenie DOT informuje o wieku opony 123RF/PICSEL

Mandat za różne opony na jednej osi

Niewłaściwy stan opon to nie jedyne wykroczenie, za które policja może ukarać mandatem i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz skierowaniem na badanie techniczne. Nawet mając opony w świetnym stanie, można złamać przepisy. Jak to możliwe?

Polskie prawo wymaga, by na jednej osi były zamontowane identyczne opony - policjanci zwracają więc uwagę na markę, model i rozmiar ogumienia. Według przepisów dopuszczalne jest natomiast, by montować różne opony na przedniej i tylnej osi.

Przewidziany jest tylko wyjątek, gdy dojdzie do uszkodzenia opony. Dozwolona jest tymczasowa jazda z różnymi oponami na tej samej osi, ale tylko przy wykorzystaniu fabrycznego koła zapasowego (dojazdowego). Wolno z niego korzystać jednak wyłącznie awaryjnie, na przykład w celu dojechania do serwisu wulkanizacyjnego.

Mandat za łańcuchy i kolce

Korzystanie z łańcuchów przeciwślizgowych jest w Polsce dozwolone, pod warunkiem, że droga jest pokryta śniegiem. Nie wolno natomiast, nawet w warunkach najcięższej zimy, jeździć na oponach wyposażonych w kolce. Mandat za prowadzenie auta z “kolcowanym” ogumieniem wynosi 100 zł, w tej sytuacji policjant z pewnością zatrzyma również dowód rejestracyjny i zabroni dalszej jazdy.

