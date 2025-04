Co to jest wariator?

Wariator to element systemu zmiennych faz rozrządu, który pozwala na modyfikację momentu otwarcia i zamknięcia zaworów silnika w zależności od obrotów i obciążenia silnika. Jego zadaniem jest zmiana kąta otwarcia zaworu, co pozwala na lepsze dostosowanie pracy silnika do różnych warunków jazdy. Działa to na zasadzie przesuwania fazy rozrządu, czyli momentu, w którym zawory silnika zaczynają otwierać się i zamykać.