Jeśli chodzi o tzw. projekt Izery - on nigdy nie został wpisany do KPO, nigdy nie zawarto żadnych umów pomiędzy ElectroMobility Poland, a jakimkolwiek podmiotem, który implementuje, realizuje inwestycje w ramach KPO, natomiast jest ścieżka, są środki przeznaczone na bezemisyjne środki transportu (w KPO), i to oczywiście może być Izera, ale nie musi

stwierdziła minister Pełczyńska-Nałęcz