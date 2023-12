Spis treści: 01 Brexit i nowe zasady szybko okazały się problemem

Opuszczając Unię Europejską, Wielka Brytania uzgodniła zasady, na jakich będzie odbywać się wymiana handlowa między nią, a krajami wspólnoty. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, aby móc dalej funkcjonować w ramach handlu bezcłowego od przyszłego roku, przynajmniej 45 proc. wartości pojazdu (wyrażonej w cenach jego komponentów) miałoby pochodzić z Wielkiej Brytanii lub krajów członkowskich. Jak się szybko okazało - nowe założenia okazały się gigantycznym problemem dla niektórych producentów samochodów elektrycznych.

Do sprawy odniósł się m.in. Stellantis, który już w maju tego roku apelował do brytyjskiego parlamentu, ostrzegając przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą koniec obowiązywania dotychczasowych zasad. Jak podkreślił przedstawiciel koncernu - wielu producentów nie jest i nie będzie w stanie sprostać nowym wymogom, zwłaszcza ze względu na niedawne problemy z łańcuchami dostaw i inflacyjny wzrost cen surowców. Problemem miały być także same akumulatory, których większość wciąż jest produkowanych w Chinach, a które stanowią od 30 do 40 proc. wartości samochodu

Także według szacunków brytyjskiego Stowarzyszenia Producentów i Przedstawicieli Motoryzacyjnych - wprowadzenie dodatkowych opłat już od przyszłego roku mogłyby spowodować średni wzrost cen elektrycznych samochodów osobowych o niemal 3,5 tys. funtów. W przeliczeniu na złotówki to niemal 18 tys. złotych. Wielkiej Brytanii groziłoby także zamykanie fabryk i masowe zwolnienia, a także spowolnienie elektrycznej transformacji.

W odpowiedzi na coraz większe obawy przemysłu motoryzacyjnego, brytyjski parlament zdecydował na nowo negocjować warunki z Unią Europejską. W ramach dyskusji udało się wprowadzić nowy plan, przedłużający obowiązujące zasady handlowe pomiędzy UK, a UE do dnia 31 grudnia 2026 r. Oczekuje się, że do tego czasu branża będzie w stanie dostosować się do nowych wymogów. Aby dodatkowo wesprzeć producentów, Unia Europejska zdecydowała się także uruchomić specjalny fundusz, który zapewni nawet 3 mld dodatkowych środków na pobudzenie unijnego przemysłu produkcji baterii.